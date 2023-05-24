Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома
Шацкие озера – это одна из самых популярных курортных местностей в Украине. И приезжают туда всегда не только для того, чтобы поплавать в Свитязе, но и для того, чтобы отведать вкуснейших пончиков. Этот десерт стал визитной карточкой курорта. К сожалению, сейчас вход на пляж отдыхающим запрещен, но вы сможете приготовить популярное блюдо дома.
Идея приготовления вкусных пончиков из Шацких озер опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Их нужно жарить в большом количестве растительного масла.
Ингредиенты:
- 0,5 л. кипяченой теплой воды
- 6 ст.л. кипяченого масла
- 1 ч.л. соли
- 100 г сахара
- 50 г дрожжей живых
- 2 ст.л. водки
- мука – сколько возьмет тесто
- масло для фритюра
Способ приготовления:
1. В теплую кипяченую воду добавляю горячее масло, сахар, соль, дрожжи. Сюда же водку и муку.
2. Вымешиваем мягкое эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.
3. Оставляю на 1 час подходить.
4. Формирую шарики по 30 грамм.
5. Оставить их подходить на 15 минут, в это время разогреть масло для жарки.
6. Жарить пончики с каждой стороны до готовности.
7. Когда пончики готовые – наполнить их джемом.
8. Можно запанировать в сахаре или посыпать сахарной пудрой.
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