Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома

Шацкие озера – это одна из самых популярных курортных местностей в Украине. И приезжают туда всегда не только для того, чтобы поплавать в Свитязе, но и для того, чтобы отведать вкуснейших пончиков. Этот десерт стал визитной карточкой курорта. К сожалению, сейчас вход на пляж отдыхающим запрещен, но вы сможете приготовить популярное блюдо дома. 

Идея приготовления вкусных пончиков из Шацких озер опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Их нужно жарить в большом количестве растительного масла.

Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома

Ингредиенты:

  • 0,5 л. кипяченой теплой воды
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  • 6 ст.л. кипяченого масла
  • 1 ч.л. соли
  • 100 г сахара
  • 50 г дрожжей живых
  • 2 ст.л. водки
  • мука – сколько возьмет тесто
  • масло для фритюра

Способ приготовления:

Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома

1. В теплую кипяченую воду добавляю горячее масло, сахар, соль, дрожжи. Сюда же водку и муку.

2. Вымешиваем мягкое эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома

3. Оставляю на 1 час подходить.

4. Формирую шарики по 30 грамм.

Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома

5. Оставить их подходить на 15 минут, в это время разогреть масло для жарки.

Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома

6. Жарить пончики с каждой стороны до готовности.

7. Когда пончики готовые – наполнить их джемом.

Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома

8. Можно запанировать в сахаре или посыпать сахарной пудрой.

Культовые пончики из Шацких озер: как приготовить популярный десерт дома

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