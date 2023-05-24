Шацкие озера – это одна из самых популярных курортных местностей в Украине. И приезжают туда всегда не только для того, чтобы поплавать в Свитязе, но и для того, чтобы отведать вкуснейших пончиков. Этот десерт стал визитной карточкой курорта. К сожалению, сейчас вход на пляж отдыхающим запрещен, но вы сможете приготовить популярное блюдо дома.

Идея приготовления вкусных пончиков из Шацких озер опубликована на странице фудблогера Виты с ником vitala_foodblog в Instagram. Их нужно жарить в большом количестве растительного масла.

Ингредиенты:

0,5 л. кипяченой теплой воды

Видео дня

6 ст.л. кипяченого масла

1 ч.л. соли

100 г сахара

50 г дрожжей живых

2 ст.л. водки

мука – сколько возьмет тесто

масло для фритюра

Способ приготовления:

1. В теплую кипяченую воду добавляю горячее масло, сахар, соль, дрожжи. Сюда же водку и муку.

2. Вымешиваем мягкое эластичное тесто, которое не прилипает к рукам.

3. Оставляю на 1 час подходить.

4. Формирую шарики по 30 грамм.

5. Оставить их подходить на 15 минут, в это время разогреть масло для жарки.

6. Жарить пончики с каждой стороны до готовности.

7. Когда пончики готовые – наполнить их джемом.

8. Можно запанировать в сахаре или посыпать сахарной пудрой.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: