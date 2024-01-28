Культовый десерт из сметаны и чернослива: как правильно готовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
936
Культовый десерт из сметаны и чернослива: как правильно готовить

Вкус сметаны и чернослива у многих людей ассоциируется с детством. Именно из этих компонентов мамы и бабушки всегда готовили очень простой, но такой вкусный десерт. Он еще и очень элементарный, потому что выпекать ничего не придется.

Идея приготовления культового десерта с черносливом и орехами опубликована на странице фудблогера Любови Примак (lyubaprima_1) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Культовый десерт из сметаны и чернослива: как правильно готовить

Ингредиенты:

  • сметана 33% жирности – 250 г
  • чернослив – 200 г
Видео дня
  • сахарная пудра – 70 г
  • ванилин – 8 г
  • шоколад тертый, чтобы украсить сверху

Способ приготовления:

Культовый десерт из сметаны и чернослива: как правильно готовить

1. Взбить сметану с пудрой и ванилью.

Культовый десерт из сметаны и чернослива: как правильно готовить

2. В чернослив выложить орех.

Культовый десерт из сметаны и чернослива: как правильно готовить

3. Так выкладывать слоями.

Культовый десерт из сметаны и чернослива: как правильно готовить

4. Если в стакане – можно несколько слоев, в тарелке – один.

Культовый десерт из сметаны и чернослива: как правильно готовить

5. Оставить на несколько часов в холодильнике.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты