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Культовый десерт из сметаны и чернослива: как правильно готовить
Вкус сметаны и чернослива у многих людей ассоциируется с детством. Именно из этих компонентов мамы и бабушки всегда готовили очень простой, но такой вкусный десерт. Он еще и очень элементарный, потому что выпекать ничего не придется.
Идея приготовления культового десерта с черносливом и орехами опубликована на странице фудблогера Любови Примак (lyubaprima_1) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- сметана 33% жирности – 250 г
- чернослив – 200 г
- сахарная пудра – 70 г
- ванилин – 8 г
- шоколад тертый, чтобы украсить сверху
Способ приготовления:
1. Взбить сметану с пудрой и ванилью.
2. В чернослив выложить орех.
3. Так выкладывать слоями.
4. Если в стакане – можно несколько слоев, в тарелке – один.
5. Оставить на несколько часов в холодильнике.
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