Вкус сметаны и чернослива у многих людей ассоциируется с детством. Именно из этих компонентов мамы и бабушки всегда готовили очень простой, но такой вкусный десерт. Он еще и очень элементарный, потому что выпекать ничего не придется.

Идея приготовления культового десерта с черносливом и орехами опубликована на странице фудблогера Любови Примак (lyubaprima_1) в Instagram. Понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

сметана 33% жирности – 250 г

чернослив – 200 г

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сахарная пудра – 70 г

ванилин – 8 г

шоколад тертый, чтобы украсить сверху

Способ приготовления:

1. Взбить сметану с пудрой и ванилью.

2. В чернослив выложить орех.

3. Так выкладывать слоями.

4. Если в стакане – можно несколько слоев, в тарелке – один.

5. Оставить на несколько часов в холодильнике.

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