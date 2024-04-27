"Муравейник" – это торт, о котором знает не одно поколение хозяек. Готовится он очень просто. Вам не придется замешивать тесто, потому что в основе обычное печенье.

Идея приготовления торта "Муравейник" без выпечки опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika_cooking в Instagram. Десерт идеально подходит для семейного чаепития.

Ингредиенты:

печенье – 500 г

сливочное масло – 100 г

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орехи – 150 г

сгущенка – 1 банка

мак – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Руками разломить печенье на небольшие кусочки.

2. Взбить миксером масло и сгущенку комнатной температуры.

3. Затем добавить туда измельченные грецкие орехи и печенье.

4. Все ингредиенты тщательно перемешать.

5. На плоскую тарелку руками выложить торт в форме пирамидки.

6. Посыпать маком.

7. Отправить в холодильник на несколько часов.

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