Культовый торт "Муравейник" из печенья: выпекать не придется

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Культовый торт 'Муравейник' из печенья: выпекать не придется

"Муравейник" – это торт, о котором знает не одно поколение хозяек. Готовится он очень просто. Вам не придется замешивать тесто, потому что в основе обычное печенье.

Идея приготовления торта "Муравейник" без выпечки опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika_cooking в Instagram. Десерт идеально подходит для семейного чаепития.

Культовый торт ''Муравейник'' из печенья: выпекать не придется

Ингредиенты:

  • печенье – 500 г
  • сливочное масло – 100 г
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  • орехи – 150 г
  • сгущенка – 1 банка
  • мак – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Культовый торт ''Муравейник'' из печенья: выпекать не придется

1. Руками разломить печенье на небольшие кусочки.

2. Взбить миксером масло и сгущенку комнатной температуры.

Культовый торт ''Муравейник'' из печенья: выпекать не придется

3. Затем добавить туда измельченные грецкие орехи и печенье.

4. Все ингредиенты тщательно перемешать.

Культовый торт ''Муравейник'' из печенья: выпекать не придется

5. На плоскую тарелку руками выложить торт в форме пирамидки.

6. Посыпать маком.

Культовый торт ''Муравейник'' из печенья: выпекать не придется

7. Отправить в холодильник на несколько часов.

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