Культовый торт "Муравейник" из печенья: выпекать не придется
"Муравейник" – это торт, о котором знает не одно поколение хозяек. Готовится он очень просто. Вам не придется замешивать тесто, потому что в основе обычное печенье.
Идея приготовления торта "Муравейник" без выпечки опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika_cooking в Instagram. Десерт идеально подходит для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- печенье – 500 г
- сливочное масло – 100 г
- орехи – 150 г
- сгущенка – 1 банка
- мак – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Руками разломить печенье на небольшие кусочки.
2. Взбить миксером масло и сгущенку комнатной температуры.
3. Затем добавить туда измельченные грецкие орехи и печенье.
4. Все ингредиенты тщательно перемешать.
5. На плоскую тарелку руками выложить торт в форме пирамидки.
6. Посыпать маком.
7. Отправить в холодильник на несколько часов.
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