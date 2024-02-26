Культовый торт "Птичье молоко" в домашних условиях: что добавить в тесто кроме муки
Торт "Птичье молоко" – десерт, о котором знает не одно поколение. Его всегда готовят на всевозможные праздники и семейные чаепития. Масса просто тает во рту, имеет очень нежный и приятный вкус. Все это из-за особой технологии приготовления.
Идея приготовления культового торта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Кроме традиционной муки, в тесто нужно добавить также манку – она делает торт очень мягким.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сахар – 200 г
- вода – 3 ст.л.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- мука – 170 г
- какао – 3 стл.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром до пышности.
2. Добавить остальные ингредиенты.
3. Выпекать в духовке 30-40 минут (можно в мультиварке).
4. Корж охладить.
5. Разрезать на две части
Ингредиенты для крема:
- молоко – 500 мл
- манка – 3 ст л
- сахар – 120 г
- сливочное масло – 200 г
Способ приготовления крема:
1. Когда молоко закипит – добавить манку.
2. Варить 3-5 минут, оставить до полного охлаждения.
3. Масло взбить с сахаром и по одной ложке добавлять манку и взбивать крем.
4. Коржи по желанию пропитать сиропом, смазать кремом, украсить по желанию.
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