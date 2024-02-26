Торт "Птичье молоко" – десерт, о котором знает не одно поколение. Его всегда готовят на всевозможные праздники и семейные чаепития. Масса просто тает во рту, имеет очень нежный и приятный вкус. Все это из-за особой технологии приготовления.

Идея приготовления культового торта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера Татьяны Рябокинь (mama_na_kykhne) в Instagram. Кроме традиционной муки, в тесто нужно добавить также манку – она делает торт очень мягким.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сахар – 200 г

вода – 3 ст.л.

разрыхлитель – 1 ч.л.

мука – 170 г

какао – 3 стл.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром до пышности.

2. Добавить остальные ингредиенты.

3. Выпекать в духовке 30-40 минут (можно в мультиварке).

4. Корж охладить.

5. Разрезать на две части

Ингредиенты для крема:

молоко – 500 мл

манка – 3 ст л

сахар – 120 г

сливочное масло – 200 г

Способ приготовления крема:

1. Когда молоко закипит – добавить манку.

2. Варить 3-5 минут, оставить до полного охлаждения.

3. Масло взбить с сахаром и по одной ложке добавлять манку и взбивать крем.

4. Коржи по желанию пропитать сиропом, смазать кремом, украсить по желанию.

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