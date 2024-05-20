Следуя этому рецепту, всего за 15 минут на вашем столе появится необыкновенно вкусное и ароматное кунжутное печенье, которое придется по вкусу каждому.

Рецептом чудесного печенья на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником katia cooking. Она рассказала, как за столь короткий срок и из небольшого количества ингредиентов создать очень вкусный десерт.

Ингредиенты

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Кунжут – 170 гр

Мука – 70 гр

Сахар – 70 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Соль – щепотка

Яйцо – 1 шт

Ваниль – ½ ч.л.

Сливочное масло – 60 гр

Способ приготовления

1.Просеиваем муку с разрыхлителем и солью.

2.В другой емкости совмещаем сливочное масло, сахар яйцо и ваниль. Перемешиваем до однородности.

3. В масляную массу добавляем сухие ингредиенты.

4. Предварительно обжаренный кунжут добавляем в тесто и хорошо перемешиваем.

5. Влажными руками формируем шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 6-7 минут.

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