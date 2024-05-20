Кунжутное печенье за 15 минут: очень вкусное и ароматное
Следуя этому рецепту, всего за 15 минут на вашем столе появится необыкновенно вкусное и ароматное кунжутное печенье, которое придется по вкусу каждому.
Рецептом чудесного печенья на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником katia cooking. Она рассказала, как за столь короткий срок и из небольшого количества ингредиентов создать очень вкусный десерт.
Ингредиенты
- Кунжут – 170 гр
- Мука – 70 гр
- Сахар – 70 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Соль – щепотка
- Яйцо – 1 шт
- Ваниль – ½ ч.л.
- Сливочное масло – 60 гр
Способ приготовления
1.Просеиваем муку с разрыхлителем и солью.
2.В другой емкости совмещаем сливочное масло, сахар яйцо и ваниль. Перемешиваем до однородности.
3. В масляную массу добавляем сухие ингредиенты.
4. Предварительно обжаренный кунжут добавляем в тесто и хорошо перемешиваем.
5. Влажными руками формируем шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.
6. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 6-7 минут.
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