Кунжутное печенье за 15 минут: очень вкусное и ароматное

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
132
Кунжутное печенье за 15 минут: очень вкусное и ароматное

Следуя этому рецепту, всего за 15 минут на вашем столе появится необыкновенно вкусное и ароматное кунжутное печенье, которое придется по вкусу каждому.

Рецептом чудесного печенья на своей странице в Instagram поделилась фудблогер с ником katia cooking. Она рассказала, как за столь короткий срок и из небольшого количества ингредиентов создать очень вкусный десерт.

Кунжутное печенье за 15 минут: очень вкусное и ароматное

Ингредиенты

Видео дня
  • Кунжут – 170 гр
  • Мука – 70 гр
  • Сахар – 70 гр
  • Разрыхлитель – 1 ч.л.
  • Соль – щепотка
  • Яйцо – 1 шт
  • Ваниль – ½ ч.л.
  • Сливочное масло – 60 гр

Способ приготовления

1.Просеиваем муку с разрыхлителем и солью.

Кунжутное печенье за 15 минут: очень вкусное и ароматное

2.В другой емкости совмещаем сливочное масло, сахар яйцо и ваниль. Перемешиваем до однородности.

3. В масляную массу добавляем сухие ингредиенты.

4. Предварительно обжаренный кунжут добавляем в тесто и хорошо перемешиваем.

Кунжутное печенье за 15 минут: очень вкусное и ароматное

5. Влажными руками формируем шарики и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов в течение 6-7 минут.

Кунжутное печенье за 15 минут: очень вкусное и ароматное

Также на OBOZ.UA есть и другие рецепты печенья:

Сейчас мы готовим

Все рецепты