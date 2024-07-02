Куриная грудка в сливочном соусе: идеально подходит к пюре или макаронам.
Куриная грудка в сливочном соусе – это легкий и быстрый вариант приготовления вкусного блюда без особого труда. В результате вы получите невероятно нежную и сочную курицу, просто тающую во рту.
Как правильно приготовить куриную грудку в сливочном соусе в Instagram рассказал фудблогер Алекс Миль. Он также отметил, что это блюдо будет идеально подходить к пюре или макаронам.
Ингредиенты
- Куриная грудка – 2 шт
- Сливочный творог – 100-120 гр
- Соль
- Перец
- Сушеный чеснок
- Копченая паприка
- Хмели-сунели
- Масло растительное – 15-20 гр
- Вода – 100-150 мл
- Помидоры черри – 6-10 шт
Способ приготовления
1. Берем промытое и очищенное филе и делаем надрезы вдоль и вширь, в виде решетки.
2. Присыпаем специями с обеих сторон.
3. Обтираем мясо, выкладываем на сковороду. Обжариваем на растительном масле до золотистости с обеих сторон. Приблизительно по 3мин, и убираем со сковородки.
4. На оставшемся масле готовим в течение 2 мин разрезанные пополам помидоры черри.
5. Добавляем сливочный сыр, доливаем немного воды и размешиваем.
6. По вкусу добавляем соль, размешиваем соус до однородности, выкладываем филе, и тушим при закрытой крышке на минимальном огне в течение 5 мин с обеих сторон.
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