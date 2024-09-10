Куриная котлета будет гораздо вкуснее, если добавить в нее несколько простых ингредиентов. Прекрасным дополнением будут грибы, а также сыр и помидоры. Даже после запекания в духовке котлета будет очень сочной.

Видео дня

Идея приготовления сочной куриной котлеты с грибами на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Можно подать со свежим салатом или любым гарниром.

Ингредиенты на 2 порции:

филе бедра – 2 шт.

шампиньоны – 150 г

сливочное масло – 10 г

небольшой помидор – 1 шт.

твердый сыр – 100 г

сметана – 1 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

кетчуп – 1 ч.л.

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ с конвекцией, если нет конвекции – просто вверх-низ).

2. Грибы порезать тонкими полосками.

3. Жарить на сковороде с разогретым сливочным маслом.

4. В процессе добавить сеть и перец по вкусу. Жарить до золотистого цвета.

5. Помидор нарезать тонкими кружочками, а сыр натереть на большой терке.

6. Для соуса смешать сметану, горчицу и кетчуп.

7. Филе бедра выложить в форму для запекания. Сверху котлеты смазать соусом.

8. Затем ровными слоями сверху выложить грибы, помидоры и сыр.

9. Отправить запекаться в духовку на 20-25 минут. Достать и подавать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: