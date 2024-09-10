Куриная котлета с сыром и грибами на обед: как приготовить
Куриная котлета будет гораздо вкуснее, если добавить в нее несколько простых ингредиентов. Прекрасным дополнением будут грибы, а также сыр и помидоры. Даже после запекания в духовке котлета будет очень сочной.
Идея приготовления сочной куриной котлеты с грибами на обед опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Можно подать со свежим салатом или любым гарниром.
Ингредиенты на 2 порции:
- филе бедра – 2 шт.
- шампиньоны – 150 г
- сливочное масло – 10 г
- небольшой помидор – 1 шт.
- твердый сыр – 100 г
- сметана – 1 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- кетчуп – 1 ч.л.
- соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреть духовку до 180 градусов (режим вверх-низ с конвекцией, если нет конвекции – просто вверх-низ).
2. Грибы порезать тонкими полосками.
3. Жарить на сковороде с разогретым сливочным маслом.
4. В процессе добавить сеть и перец по вкусу. Жарить до золотистого цвета.
5. Помидор нарезать тонкими кружочками, а сыр натереть на большой терке.
6. Для соуса смешать сметану, горчицу и кетчуп.
7. Филе бедра выложить в форму для запекания. Сверху котлеты смазать соусом.
8. Затем ровными слоями сверху выложить грибы, помидоры и сыр.
9. Отправить запекаться в духовку на 20-25 минут. Достать и подавать.
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