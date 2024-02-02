Куриная запеканка для обеда наскоро: получается очень сочной

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Куриная запеканка для обеда наскоро: получается очень сочной

Для сытного и быстрого обеда идеально подходит запеканка. В таком блюде можно объединить разнообразные овощи и мясо – получится очень питательно. Лучше выбрать именно диетическую курицу и положить ее в форму вместе и сочным кабачком.

Идея приготовления запеканки с курицей и кабачком на обед опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Мясо замаринуйте в кефире.

Куриная запеканка для обеда наскоро: получается очень сочной

Ингредиенты:

  • филе куриное – 600 г
  • кабачок – 1 шт.
  • кефир – 200 г.
  • паприка копченая, прованские травы, соль, перец – по вкусу.
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  • чеснок – 1 зубец
  • яйца куриные – 2 шт.
  • сметана – 2 ст. л.
  • помидоры – 2 шт.
  • сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

Куриная запеканка для обеда наскоро: получается очень сочной

1. Филе нарезать и мариновать в кефире со специями около 2 часов.

2. Кабачок и помидоры порезать.

Куриная запеканка для обеда наскоро: получается очень сочной

3. Сыр измельчаем на терке.

Куриная запеканка для обеда наскоро: получается очень сочной

4. Для заливки смешать яйца со сметаной, чесноком и солью. По желанию добавить измельченную зелень.

Куриная запеканка для обеда наскоро: получается очень сочной

5. Выложить слоями: кабачок, мясо, заливку, помидоры, сыр.

Куриная запеканка для обеда наскоро: получается очень сочной

6. Отправить в разогретую духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.

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