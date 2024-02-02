Для сытного и быстрого обеда идеально подходит запеканка. В таком блюде можно объединить разнообразные овощи и мясо – получится очень питательно. Лучше выбрать именно диетическую курицу и положить ее в форму вместе и сочным кабачком.

Идея приготовления запеканки с курицей и кабачком на обед опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Мясо замаринуйте в кефире.

Ингредиенты:

филе куриное – 600 г

кабачок – 1 шт.

кефир – 200 г.

паприка копченая, прованские травы, соль, перец – по вкусу.

Видео дня

чеснок – 1 зубец

яйца куриные – 2 шт.

сметана – 2 ст. л.

помидоры – 2 шт.

сыр твердый – 100 г.

Способ приготовления:

1. Филе нарезать и мариновать в кефире со специями около 2 часов.

2. Кабачок и помидоры порезать.

3. Сыр измельчаем на терке.

4. Для заливки смешать яйца со сметаной, чесноком и солью. По желанию добавить измельченную зелень.

5. Выложить слоями: кабачок, мясо, заливку, помидоры, сыр.

6. Отправить в разогретую духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: