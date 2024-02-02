Куриная запеканка для обеда наскоро: получается очень сочной
Для сытного и быстрого обеда идеально подходит запеканка. В таком блюде можно объединить разнообразные овощи и мясо – получится очень питательно. Лучше выбрать именно диетическую курицу и положить ее в форму вместе и сочным кабачком.
Идея приготовления запеканки с курицей и кабачком на обед опубликована на странице marafon18_6 в Instagram. Мясо замаринуйте в кефире.
Ингредиенты:
- филе куриное – 600 г
- кабачок – 1 шт.
- кефир – 200 г.
- паприка копченая, прованские травы, соль, перец – по вкусу.
- чеснок – 1 зубец
- яйца куриные – 2 шт.
- сметана – 2 ст. л.
- помидоры – 2 шт.
- сыр твердый – 100 г.
Способ приготовления:
1. Филе нарезать и мариновать в кефире со специями около 2 часов.
2. Кабачок и помидоры порезать.
3. Сыр измельчаем на терке.
4. Для заливки смешать яйца со сметаной, чесноком и солью. По желанию добавить измельченную зелень.
5. Выложить слоями: кабачок, мясо, заливку, помидоры, сыр.
6. Отправить в разогретую духовку на 35 минут при температуре 180 градусов.
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