Куриное филе, которое всегда получается сочное: как вкусно приготовить

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Куриное филе, которое всегда получается сочное: как вкусно приготовить

Куриное филе – бюджетный, полезный и вкусный продукт, который является идеальной основой для приготовления котлет, отбивных, шашлыка и закусок. Кроме того, курятину можно жарить, отваривать для салатов и запекать в духовке.

Фудблогерка Оксана Дорош ( oksana_dorosh_rezeptu ) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного куриного филе, которое всегда получается сочное.

Жареное филе в сливочном соусе со шпинатом

Ингредиенты:

  • куриное филе – 1 шт
  • сливки 15%-20% – 200 мл
  • шпинат – 1 пучок
  • соль, перец, специи
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Способ приготовления:

1. Для начала порезать филе, посыпать специями и выложить на разогретую сковороду маслом. Жарить до изменения цвета и чуть золотой корочки.

Как пожарить сочное куриное филе

2. Добавить в филе шпинат, накрыть крышкой и тушить 5 минут.

Жареное филе

3. Налить в блюдо сливки и тушить на медленном огне 10-15 минут. Приятного аппетита!

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