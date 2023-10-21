Куриное филе – бюджетный, полезный и вкусный продукт, который является идеальной основой для приготовления котлет, отбивных, шашлыка и закусок. Кроме того, курятину можно жарить, отваривать для салатов и запекать в духовке.

Фудблогерка Оксана Дорош ( oksana_dorosh_rezeptu ) на своей странице в Instagram поделилась рецептом жареного куриного филе, которое всегда получается сочное.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт

сливки 15%-20% – 200 мл

шпинат – 1 пучок

соль, перец, специи

Видео дня

Способ приготовления:

1. Для начала порезать филе, посыпать специями и выложить на разогретую сковороду маслом. Жарить до изменения цвета и чуть золотой корочки.

2. Добавить в филе шпинат, накрыть крышкой и тушить 5 минут.

3. Налить в блюдо сливки и тушить на медленном огне 10-15 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: