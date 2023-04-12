Куриное филе по-аджарски: как сделать диетическое мясо сочным
Если у вас есть одно небольшое куриное филе – из него можно сделать полноценную сытную закуску. Мясо нужно разрезать вдоль и выложить туда сочную начинку. Таким образом, во время приготовления все соки объединятся и курица получится очень сочной. Так как и в хачапури по-аджарски сверху должен быть сырой желток.
Идея приготовления куриного филе по-аджарски опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт
- сливочный сыр – 100 г
- моцарелла – 100 г
- куриная грудка – 3 шт
- соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. Разрезаем филе в центре, формируя карманчик. Чем больше карман – тем больше начинки поместится.
2. Солим, перчим, поливаем маслом и растираем специи по филе.
3. В карман выкладываем фольгу. Обжариваем куриное филе по бокам по 4 минуты до румяности.
4. Разделяем яйца на белки и желтки.
5. Смешиваем белки со сливочным сыром и натертой моцареллой. Перемешиваем и выкладываем начинку в карман.
6. Выпекаем при температуре 200 градусов 10 минут.
7. Достаем из духовки, выкладываем в центр желтки и выпекаем еще 4 минуты.
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