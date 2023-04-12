Если у вас есть одно небольшое куриное филе – из него можно сделать полноценную сытную закуску. Мясо нужно разрезать вдоль и выложить туда сочную начинку. Таким образом, во время приготовления все соки объединятся и курица получится очень сочной. Так как и в хачапури по-аджарски сверху должен быть сырой желток.

Идея приготовления куриного филе по-аджарски опубликована на странице фудблогера Елены с ником cooking__by__elena в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт

сливочный сыр – 100 г

моцарелла – 100 г

куриная грудка – 3 шт

соль, перец, масло

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Способ приготовления:

1. Разрезаем филе в центре, формируя карманчик. Чем больше карман – тем больше начинки поместится.

2. Солим, перчим, поливаем маслом и растираем специи по филе.

3. В карман выкладываем фольгу. Обжариваем куриное филе по бокам по 4 минуты до румяности.

4. Разделяем яйца на белки и желтки.

5. Смешиваем белки со сливочным сыром и натертой моцареллой. Перемешиваем и выкладываем начинку в карман.

6. Выпекаем при температуре 200 градусов 10 минут.

7. Достаем из духовки, выкладываем в центр желтки и выпекаем еще 4 минуты.

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