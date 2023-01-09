Под "шубой" может быть не только сельдь. Универсальным продуктом является куриное филе. Особенно вкусно оно сочетается с нежным соусом, а также большим количеством сыра, который и будет покрывать мясо сверху.

Идея приготовления вкусного куриного филе под шубой опубликована на странице фитнестренера Татьяны Гуменюк (gumeniuk_fit) в Instagaram.

Ингредиенты:

филе куриное – 2 шт.

сметана – 5 ст.л.

чеснок – 1 зубчик

лук – 1 шт

томат – 1 шт

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сыр – 150 г

соль, перец, специи для курицы

Способ приготовления:

1. Филе моем, нарезаем на несколько кусков и в каждом делаем надрезы сеточкой.

2. Добавляем 3 ст.л. сметаны, чеснок, соль, специи, хорошо перемазываем и оставляем на полчаса. Тем временем обжариваем мелко нарезанный лук.

3. Смешиваем томат, лук, тертый сыр (не весь) и 2 ст.л. сметаны.

4. Выкладываем в форму для запекания мясо, а на него шубу из томатов, лука и сыра. Посыпаем остальным сыром.

5. Запекать 50 минут при температуре 190 градусов. В этом случае сыром присыпать в конце. Если вы выкладываете на большой противень отдельными кусочками, тогда достаточно всего 30 минут.

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