Куриное филе с овощами под сырной корочкой: когда хочется быстро приготовить вкусное блюдо
Если очень хочется чего-нибудь вкусного, но нет ни времени, ни желания долго стоять у плиты, рекомендуем обратить внимание на этот рецепт. С ним в считанные минуты на вашем столе появится нежное и сочное куриное филе с овощами под сырной корочкой.
Как правильно приготовить это блюдо, в Instagram рассказала фудблогер с ником kathycoooks. Оказывается, для этого требуются доступные ингредиенты, которые найдутся у каждого в холодильнике.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Сметана – 2 ст.л.
- Грибы – 200 гр
- Томат – 1 шт
- Лук – ½ шт
- Сыр – 100 гр
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
1. Куриное филе разрезать вдоль пополам и немного отбить молотком.
2. Выложить в форму для запекания и добавить любимые специи. Курицу смазать сметаной.
3. Лук разрезать пополам, а затем перьями. Выложить поверх курицы.
4. Грибы предварительно обжарить до золотистой корочки и выложить поверх лука.
5. Помидор разрезать на тонкие слайсы и выложить поверх грибов.
6. Сверху присыпать натертым сыром и добавить молотый перец.
7. Отправляем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.
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