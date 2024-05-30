Куриное филе с овощами под сырной корочкой: когда хочется быстро приготовить вкусное блюдо

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
81
Куриное филе с овощами под сырной корочкой: когда хочется быстро приготовить вкусное блюдо

Если очень хочется чего-нибудь вкусного, но нет ни времени, ни желания долго стоять у плиты, рекомендуем обратить внимание на этот рецепт. С ним в считанные минуты на вашем столе появится нежное и сочное куриное филе с овощами под сырной корочкой.

Как правильно приготовить это блюдо, в Instagram рассказала фудблогер с ником kathycoooks. Оказывается, для этого требуются доступные ингредиенты, которые найдутся у каждого в холодильнике.

Куриное филе с овощами под сырной корочкой: когда хочется быстро приготовить вкусное блюдо

Ингредиенты

  • Куриное филе – 2 шт
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Грибы – 200 гр
  • Томат – 1 шт
  • Лук – ½ шт
  • Сыр – 100 гр
  • Специи – по вкусу

Способ приготовления

1. Куриное филе разрезать вдоль пополам и немного отбить молотком.

Куриное филе с овощами под сырной корочкой: когда хочется быстро приготовить вкусное блюдо

2. Выложить в форму для запекания и добавить любимые специи. Курицу смазать сметаной.

3. Лук разрезать пополам, а затем перьями. Выложить поверх курицы.

4. Грибы предварительно обжарить до золотистой корочки и выложить поверх лука.

Куриное филе с овощами под сырной корочкой: когда хочется быстро приготовить вкусное блюдо

5. Помидор разрезать на тонкие слайсы и выложить поверх грибов.

6. Сверху присыпать натертым сыром и добавить молотый перец.

Куриное филе с овощами под сырной корочкой: когда хочется быстро приготовить вкусное блюдо

7. Отправляем в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут.

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