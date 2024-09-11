Куриное филе точно получится сочным: как быстро и вкусно приготовить мясо
Из куриного филе часто готовят разнообразные котлеты или салаты. Но такой продукт может быть самостоятельным сытным блюдом. Для этого мясо нужно просто потушить в нежном соусе – курица получится очень сочной.
Идея приготовления сочного куриного филе с чесноком и шпинатом опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instgaram. Запекать ничего не придется.
Ингредиенты:
- куриная грудка – 1 шт.
- помидоры черри – 10 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- шпинат – горсть
- специи к курице – 1 ч.л
- крем-сыр – 180 г
Способ приготовления:
1. Куриную грудку прорезать вдоль и поперек не до конца.
2. Натереть специями в курицу и соль.
3. Обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.
4. Выложить курицу на тарелку.
5. В той же сковороде пожарить чеснок.
6. Добавить крем-творог, томаты, зелень.
7. Выложить назад курицу в соус и тушить еще минут 5-7.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: