Куриное филе точно получится сочным: как быстро и вкусно приготовить мясо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Куриное филе точно получится сочным: как быстро и вкусно приготовить мясо

Из куриного филе часто готовят разнообразные котлеты или салаты. Но такой продукт может быть самостоятельным сытным блюдом. Для этого мясо нужно просто потушить в нежном соусе – курица получится очень сочной.

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Идея приготовления сочного куриного филе с чесноком и шпинатом опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instgaram. Запекать ничего не придется.

Куриное филе точно получится сочным: как быстро и вкусно приготовить мясо

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 1 шт.
  • помидоры черри – 10 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • шпинат – горсть
  • специи к курице – 1 ч.л
  • крем-сыр – 180 г

Способ приготовления:

Куриное филе точно получится сочным: как быстро и вкусно приготовить мясо

1. Куриную грудку прорезать вдоль и поперек не до конца.

2. Натереть специями в курицу и соль.

Куриное филе точно получится сочным: как быстро и вкусно приготовить мясо

3. Обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

Куриное филе точно получится сочным: как быстро и вкусно приготовить мясо

4. Выложить курицу на тарелку.

5. В той же сковороде пожарить чеснок.

Куриное филе точно получится сочным: как быстро и вкусно приготовить мясо

6. Добавить крем-творог, томаты, зелень.

7. Выложить назад курицу в соус и тушить еще минут 5-7.

Куриное филе точно получится сочным: как быстро и вкусно приготовить мясо

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