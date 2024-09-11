Из куриного филе часто готовят разнообразные котлеты или салаты. Но такой продукт может быть самостоятельным сытным блюдом. Для этого мясо нужно просто потушить в нежном соусе – курица получится очень сочной.

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Идея приготовления сочного куриного филе с чесноком и шпинатом опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instgaram. Запекать ничего не придется.

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт.

помидоры черри – 10 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

шпинат – горсть

специи к курице – 1 ч.л

крем-сыр – 180 г

Способ приготовления:

1. Куриную грудку прорезать вдоль и поперек не до конца.

2. Натереть специями в курицу и соль.

3. Обжарить на сковороде до золотистой корочки с обеих сторон.

4. Выложить курицу на тарелку.

5. В той же сковороде пожарить чеснок.

6. Добавить крем-творог, томаты, зелень.

7. Выложить назад курицу в соус и тушить еще минут 5-7.

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