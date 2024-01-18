Куриное филе в азиатском стиле: рецепт пикантного блюда
Из куриного филе можно готовить котлеты, отбивные, а также запекать для салатов и готовить вкусные намазки. Для того, чтобы филе было сочным, его нужно предварительно замариновать.
Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного куриного мяса с соусом из кетчупа и бальзамическим соусом.
Ингредиенты:
Для маринада:
- Филе – 2 шт.
- Имбирь – 2-3 см
- Кетчуп – 2 ст. л.
- Бальзамический соус-крем – 1 ст. л.
- Красное вино – 2 ст. л.
Для кляра:
- Яйцо – 1 шт.
- Мука – 6 ст. л.
- Кукурузный крахмал – 3 ст. л.
Для соуса:
- Красный лук – 1 шт.
- Черри – 3-5 шт.
- Бальзамический соус-крем – 1 ст. л.
- Коричневый сахар – 2 ст. л.
- Кетчуп – 2 ст. л.
- Вода
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте кубиками и натрите на терке имбирь. Добавьте кетчуп, бальзамический соус-крем, вино и оставьте мариноваться на 2 часа. Налейте в сковороду растительное масло 1,5 см.
2. Взбейте яйцо, отдельно смешайте крахмал с мукой.
3. Филе обмокните сначала в яйцо, затем в муку с крахмалом и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон. После выложите на бумажное полотенце.
4. Обжарьте лук полукольцами пару минут, добавьте черри, кетчуп, бальзамик, сахар и влейте немного воды. Через минуту добавьте филе и перемешайте.
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