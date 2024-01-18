Из куриного филе можно готовить котлеты, отбивные, а также запекать для салатов и готовить вкусные намазки. Для того, чтобы филе было сочным, его нужно предварительно замариновать.

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного куриного мяса с соусом из кетчупа и бальзамическим соусом.

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Ингредиенты:

Для маринада:

Филе – 2 шт.

Имбирь – 2-3 см

Кетчуп – 2 ст. л.

Бальзамический соус-крем – 1 ст. л.

Красное вино – 2 ст. л.

Для кляра:

Яйцо – 1 шт.

Мука – 6 ст. л.

Кукурузный крахмал – 3 ст. л.

Для соуса:

Красный лук – 1 шт.

Черри – 3-5 шт.

Бальзамический соус-крем – 1 ст. л.

Коричневый сахар – 2 ст. л.

Кетчуп – 2 ст. л.

Вода

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте кубиками и натрите на терке имбирь. Добавьте кетчуп, бальзамический соус-крем, вино и оставьте мариноваться на 2 часа. Налейте в сковороду растительное масло 1,5 см.

2. Взбейте яйцо, отдельно смешайте крахмал с мукой.

3. Филе обмокните сначала в яйцо, затем в муку с крахмалом и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон. После выложите на бумажное полотенце.

4. Обжарьте лук полукольцами пару минут, добавьте черри, кетчуп, бальзамик, сахар и влейте немного воды. Через минуту добавьте филе и перемешайте.

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