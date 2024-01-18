Куриное филе в азиатском стиле: рецепт пикантного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Из куриного филе можно готовить котлеты, отбивные, а также запекать для салатов и готовить вкусные намазки. Для того, чтобы филе было сочным, его нужно предварительно замариновать. 

Сочное жареное филе в соусе

Кулинар Яна поделилась в Instagram рецептом вкусного куриного мяса с соусом из кетчупа и бальзамическим соусом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

Для маринада:

  • Филе – 2 шт. 
  • Имбирь – 2-3 см
  • Кетчуп – 2 ст. л. 
  • Бальзамический соус-крем – 1 ст. л.
  • Красное вино – 2 ст. л. 

Для кляра:

  • Яйцо – 1 шт. 
  • Мука – 6 ст. л. 
  • Кукурузный крахмал – 3 ст. л. 

Для соуса:

  • Красный лук – 1 шт. 
  • Черри – 3-5 шт. 
  • Бальзамический соус-крем – 1 ст. л.
  • Коричневый сахар – 2 ст. л. 
  • Кетчуп – 2 ст. л. 
  • Вода

Способ приготовления: 

1. Филе нарежьте кубиками и натрите на терке имбирь. Добавьте кетчуп, бальзамический соус-крем, вино и оставьте мариноваться на 2 часа. Налейте в сковороду растительное масло 1,5 см.

Филе с соусом

2. Взбейте яйцо, отдельно смешайте крахмал с мукой.

3. Филе обмокните сначала в яйцо, затем в муку с крахмалом и обжарьте на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон. После выложите на бумажное полотенце.

Приготовление блюда

4. Обжарьте лук полукольцами пару минут, добавьте черри, кетчуп, бальзамик, сахар и влейте немного воды. Через минуту добавьте филе и перемешайте. 

Готовое блюдо

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