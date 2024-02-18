Куриные бедра получатся очень сочными и мягкими: приготовьте мясо в пиве

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
48
Куриные бедра получатся очень сочными и мягкими: приготовьте мясо в пиве

Чтобы жареная курица на сковороде была действительно сочная и мягкая – добавьте особый ингредиент. Речь идет об обычном светлом пиве. Оно не только сделает текстуру идеальной, но и придаст очень пряный насыщенный вкус.

Идея приготовления сочной курицы в пиве опубликована на странице фудблогера Алины Кондратюк (alinka_cookinggg) в Instagram. Можно выбрать любой гарнир.

Куриные бедра получатся очень сочными и мягкими: приготовьте мясо в пиве

Ингредиенты:

  • куриное бедро – 500 грамм
  • лук – 2 шт
  • пиво – 250 мл
  • соль и специи – по вкусу
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Способ приготовления:

Куриные бедра получатся очень сочными и мягкими: приготовьте мясо в пиве

1. Куриные бедра промыть и просушить.

2. Выложить на разогретую сковороду с маслом кожурой вниз.

Куриные бедра получатся очень сочными и мягкими: приготовьте мясо в пиве

3. Жарить до золотистой корочки.

4. Лук нарезать пера среднего размера.

Куриные бедра получатся очень сочными и мягкими: приготовьте мясо в пиве

5. Полосками нарезать морковь.

6. К обжаренному мясу добавить лук и пассеровать 3 минуты.

Куриные бедра получатся очень сочными и мягкими: приготовьте мясо в пиве

7. Добавить морковь и жарить все еще 5 минут.

8. Добавить соль, черный перец, гранулированный чеснок.

Куриные бедра получатся очень сочными и мягкими: приготовьте мясо в пиве

9. Влить 250 мл светлого пива.

10. Накрыть крышкой и поставить тушиться на средний огонь 40 минут.

11. После того как испарится пиво, блюдо готово.

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