Куриные бедра получатся очень сочными и мягкими: приготовьте мясо в пиве
Чтобы жареная курица на сковороде была действительно сочная и мягкая – добавьте особый ингредиент. Речь идет об обычном светлом пиве. Оно не только сделает текстуру идеальной, но и придаст очень пряный насыщенный вкус.
Идея приготовления сочной курицы в пиве опубликована на странице фудблогера Алины Кондратюк (alinka_cookinggg) в Instagram. Можно выбрать любой гарнир.
Ингредиенты:
- куриное бедро – 500 грамм
- лук – 2 шт
- пиво – 250 мл
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриные бедра промыть и просушить.
2. Выложить на разогретую сковороду с маслом кожурой вниз.
3. Жарить до золотистой корочки.
4. Лук нарезать пера среднего размера.
5. Полосками нарезать морковь.
6. К обжаренному мясу добавить лук и пассеровать 3 минуты.
7. Добавить морковь и жарить все еще 5 минут.
8. Добавить соль, черный перец, гранулированный чеснок.
9. Влить 250 мл светлого пива.
10. Накрыть крышкой и поставить тушиться на средний огонь 40 минут.
11. После того как испарится пиво, блюдо готово.
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