Куриные голени с картофелем на обед: какой вкусный соус добавить
Картофель и курица – это идеальное сочетание для сбалансированного и сытного обеда. В продуктах достаточно белка и клетчатки. А сочность можно добавить с помощью помидоров и пряного соуса.
Идея приготовления куриных голеней с картофелем и орегано на обед опубликована на странице фудблогерки Наталии с ником talli_sun в Instagram. Пока вы занимаетесь своими делами – блюдо будет запекаться.
Ингредиенты
- куриные голени – 5 шт
- картофель – 5-6 шт
- томаты – 300 г
- оливковое масло – 5-6 ст.л.
- винный уксус (белый) – 1-1,5 ст.л.
- орегано – 2 ст.л.
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Чистим картофель, отвариваем в подсоленной воде почти до готовности.
2. Куриные голени надрезаем вдоль и перемешиваем в миске с солью, перцем, оливковым маслом.
3. Обжариваем голени на сильном огне с обеих сторон примерно 10 минут.
4. Смешиваем оливковое масло, уксус, орегано, соль, перец.
5. Выкладываем в форму голени, картофель, помидоры.
6. Заливаем соусом из орегано.
7. Готовим в духовке 35-40 минут.
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