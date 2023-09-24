Картофель и курица – это идеальное сочетание для сбалансированного и сытного обеда. В продуктах достаточно белка и клетчатки. А сочность можно добавить с помощью помидоров и пряного соуса.

Идея приготовления куриных голеней с картофелем и орегано на обед опубликована на странице фудблогерки Наталии с ником talli_sun в Instagram. Пока вы занимаетесь своими делами – блюдо будет запекаться.

Ингредиенты

куриные голени – 5 шт

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картофель – 5-6 шт

томаты – 300 г

оливковое масло – 5-6 ст.л.

винный уксус (белый) – 1-1,5 ст.л.

орегано – 2 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Чистим картофель, отвариваем в подсоленной воде почти до готовности.

2. Куриные голени надрезаем вдоль и перемешиваем в миске с солью, перцем, оливковым маслом.

3. Обжариваем голени на сильном огне с обеих сторон примерно 10 минут.

4. Смешиваем оливковое масло, уксус, орегано, соль, перец.

5. Выкладываем в форму голени, картофель, помидоры.

6. Заливаем соусом из орегано.

7. Готовим в духовке 35-40 минут.

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