Куриные голени в апельсиновом BBQ-соусе: сведут с ума любого гурмана

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
300
Куриные голени в апельсиновом BBQ-соусе: сведут с ума любого гурмана

Куриные голени, приготовленные в соусе BBQ с добавлением апельсина, станут любимым блюдом даже у самых требовательных гурманов. Невероятное сочетание вкусов не оставит никого безразличным.

Рецептом приготовления таких голеней поделился фудблогер Дмитрий Бахметьев. В Instagram он подробно описал, как правильно приготовить соус.

Куриные голени в апельсиновом BBQ-соусе: сведут с ума любого гурмана

Ингредиенты

  • Голени – 1 кг
  • Майонез
  • Горчица

Ингредиенты для соуса

  • Масло растительное – 2 ст.л.
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  • Соль
  • Перец
  • Соус BBQ – 200 гр
  • Сок апельсина – 1 шт
  • Соевый соус – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Куриные голени складываем в глубокую емкость. Добавляем растительное масло, соль, перец, соус BBQ и апельсиновый сок.

Куриные голени в апельсиновом BBQ-соусе: сведут с ума любого гурмана

2. Перемешиваем, добавляем соевый соус и снова тщательно перемешиваем. Отправляем в холодильник на 1 час.

3. Выкладываем куриную голень в форму для запекания. Смазываем майонезом, горчицей и приправляем паприкой. Перемешиваем и заливаем маринадом.

Куриные голени в апельсиновом BBQ-соусе: сведут с ума любого гурмана

4. Выпекаем при 180С примерно 40-50 минут.

5. Подаем с соусом.

Куриные голени в апельсиновом BBQ-соусе: сведут с ума любого гурмана

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