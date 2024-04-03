Куриные голени в апельсиновом BBQ-соусе: сведут с ума любого гурмана
Куриные голени, приготовленные в соусе BBQ с добавлением апельсина, станут любимым блюдом даже у самых требовательных гурманов. Невероятное сочетание вкусов не оставит никого безразличным.
Рецептом приготовления таких голеней поделился фудблогер Дмитрий Бахметьев. В Instagram он подробно описал, как правильно приготовить соус.
Ингредиенты
- Голени – 1 кг
- Майонез
- Горчица
Ингредиенты для соуса
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Соус BBQ – 200 гр
- Сок апельсина – 1 шт
- Соевый соус – 2 ст.л.
Способ приготовления
1.Куриные голени складываем в глубокую емкость. Добавляем растительное масло, соль, перец, соус BBQ и апельсиновый сок.
2. Перемешиваем, добавляем соевый соус и снова тщательно перемешиваем. Отправляем в холодильник на 1 час.
3. Выкладываем куриную голень в форму для запекания. Смазываем майонезом, горчицей и приправляем паприкой. Перемешиваем и заливаем маринадом.
4. Выпекаем при 180С примерно 40-50 минут.
5. Подаем с соусом.
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