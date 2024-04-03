Куриные голени, приготовленные в соусе BBQ с добавлением апельсина, станут любимым блюдом даже у самых требовательных гурманов. Невероятное сочетание вкусов не оставит никого безразличным.

Рецептом приготовления таких голеней поделился фудблогер Дмитрий Бахметьев. В Instagram он подробно описал, как правильно приготовить соус.

Ингредиенты

Голени – 1 кг

Майонез

Горчица

Ингредиенты для соуса

Масло растительное – 2 ст.л.

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Соль

Перец

Соус BBQ – 200 гр

Сок апельсина – 1 шт

Соевый соус – 2 ст.л.

Способ приготовления

1.Куриные голени складываем в глубокую емкость. Добавляем растительное масло, соль, перец, соус BBQ и апельсиновый сок.

2. Перемешиваем, добавляем соевый соус и снова тщательно перемешиваем. Отправляем в холодильник на 1 час.

3. Выкладываем куриную голень в форму для запекания. Смазываем майонезом, горчицей и приправляем паприкой. Перемешиваем и заливаем маринадом.

4. Выпекаем при 180С примерно 40-50 минут.

5. Подаем с соусом.

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