Куриные голени в духовке: какой маринад приготовить, чтобы удивить гостей или семью
Приготовление куриных голеней не занимает много времени и не требует особых навыков. Поэтому это блюдо очень популярно и разнообразно.
Одним из вариантов приготовления голеней поделилась фудблогер с ником tania_sheremet_. В Instagram она рассказала, как приготовить куриные голени в духовке таким образом, чтобы гости или семья действительно были удивлены.
Ингредиенты
- Голени – 1 кг
- Чеснок – 6-7 зуб
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Кетчуп – 3 ст.л.
- Любимые специи к птице – 1-1,5 ч.л.
- Растопленное сливочное масло – 20 гр
Способ приготовления
1. Чеснок чистим и режем продолговатыми кусочками.
2. Куриные голени протыкаем ножом и втыкаем чеснок в отверстия. Количество чеснока следует регулировать по своему вкусу.
3. Готовим маринад. Смешиваем соевый соус, кетчуп и любимые специи для птицы. Тщательно перемешиваем.
4. Заливаем голени маринадом, перемешиваем.
5. Добавляем растопленное сливочное масло и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пленкой и отправляем мариноваться на 40 минут или лучше на ночь.
6. Выкладываем голени на противень, застеленный пергаментом и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.
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