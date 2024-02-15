Приготовление куриных голеней не занимает много времени и не требует особых навыков. Поэтому это блюдо очень популярно и разнообразно.

Одним из вариантов приготовления голеней поделилась фудблогер с ником tania_sheremet_. В Instagram она рассказала, как приготовить куриные голени в духовке таким образом, чтобы гости или семья действительно были удивлены.

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Ингредиенты

Голени – 1 кг

Чеснок – 6-7 зуб

Соевый соус – 3 ст.л.

Кетчуп – 3 ст.л.

Любимые специи к птице – 1-1,5 ч.л.

Растопленное сливочное масло – 20 гр

Способ приготовления

1. Чеснок чистим и режем продолговатыми кусочками.

2. Куриные голени протыкаем ножом и втыкаем чеснок в отверстия. Количество чеснока следует регулировать по своему вкусу.

3. Готовим маринад. Смешиваем соевый соус, кетчуп и любимые специи для птицы. Тщательно перемешиваем.

4. Заливаем голени маринадом, перемешиваем.

5. Добавляем растопленное сливочное масло и снова хорошо перемешиваем. Накрываем пленкой и отправляем мариноваться на 40 минут или лучше на ночь.

6. Выкладываем голени на противень, застеленный пергаментом и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

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