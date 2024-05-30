Возможно ли быстро приготовить вкусный, питательный обед с куриными голенями? Конечно! Для этого нужно лишь вспомнить всем известный рецепт, благодаря которому всего за несколько минут на столе появится понравящееся абсолютно всем блюдо.

Такой рецепт на своей странице в Instagram вспомнила фудблогер с ником recepti_dariko. Она предложила приготовить картофель, запеченный в жире от куриных голеней, и, конечно же, сами голени, которые готовятся на решетке.

Ингредиенты

Голени – 1,5-2 кг

Картофель – 1,5-2 кг

Соль

Перец

Приправа для курицы

Паприка

Сухой чеснок

Масло

Способ приготовления

1. Картошку моем, но не чистим. Нарезаем ломтиками и складываем в глубокую емкость.

2. Добавляем соль, перец и сухой чеснок. Поливаем небольшим количеством растительного масла и хорошо перемешиваем.

3. К голеням добавляем соль, перец специи для курицы и паприки. Перемешиваем.

4. Картофель выкладываем на застеленный пергаментом противень.

5. Голени укладываем в решетку духовки и укладываем на верхний уровень.

6 На нижний уровень выкладываем картофель так, чтобы жир из голеней стекал на него.

7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут.

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