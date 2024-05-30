Куриные голени, запеченные в духовке оригинальным способом: идеальное блюдо для обеда
Возможно ли быстро приготовить вкусный, питательный обед с куриными голенями? Конечно! Для этого нужно лишь вспомнить всем известный рецепт, благодаря которому всего за несколько минут на столе появится понравящееся абсолютно всем блюдо.
Такой рецепт на своей странице в Instagram вспомнила фудблогер с ником recepti_dariko. Она предложила приготовить картофель, запеченный в жире от куриных голеней, и, конечно же, сами голени, которые готовятся на решетке.
Ингредиенты
- Голени – 1,5-2 кг
- Картофель – 1,5-2 кг
- Соль
- Перец
- Приправа для курицы
- Паприка
- Сухой чеснок
- Масло
Способ приготовления
1. Картошку моем, но не чистим. Нарезаем ломтиками и складываем в глубокую емкость.
2. Добавляем соль, перец и сухой чеснок. Поливаем небольшим количеством растительного масла и хорошо перемешиваем.
3. К голеням добавляем соль, перец специи для курицы и паприки. Перемешиваем.
4. Картофель выкладываем на застеленный пергаментом противень.
5. Голени укладываем в решетку духовки и укладываем на верхний уровень.
6 На нижний уровень выкладываем картофель так, чтобы жир из голеней стекал на него.
7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут.
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