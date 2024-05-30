Куриные голени, запеченные в духовке оригинальным способом: идеальное блюдо для обеда

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
6
Куриные голени, запеченные в духовке оригинальным способом: идеальное блюдо для обеда

Возможно ли быстро приготовить вкусный, питательный обед с куриными голенями? Конечно! Для этого нужно лишь вспомнить всем известный рецепт, благодаря которому всего за несколько минут на столе появится понравящееся абсолютно всем блюдо.

Такой рецепт на своей странице в Instagram вспомнила фудблогер с ником recepti_dariko. Она предложила приготовить картофель, запеченный в жире от куриных голеней, и, конечно же, сами голени, которые готовятся на решетке.

Куриные голени, запеченные в духовке оригинальным способом: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты

  • Голени – 1,5-2 кг
  • Картофель – 1,5-2 кг
  • Соль
  • Перец
  • Приправа для курицы
  • Паприка
  • Сухой чеснок
  • Масло

Способ приготовления

1. Картошку моем, но не чистим. Нарезаем ломтиками и складываем в глубокую емкость.

Куриные голени, запеченные в духовке оригинальным способом: идеальное блюдо для обеда

2. Добавляем соль, перец и сухой чеснок. Поливаем небольшим количеством растительного масла и хорошо перемешиваем.

3. К голеням добавляем соль, перец специи для курицы и паприки. Перемешиваем.

Куриные голени, запеченные в духовке оригинальным способом: идеальное блюдо для обеда

4. Картофель выкладываем на застеленный пергаментом противень.

5. Голени укладываем в решетку духовки и укладываем на верхний уровень.

Куриные голени, запеченные в духовке оригинальным способом: идеальное блюдо для обеда

6 На нижний уровень выкладываем картофель так, чтобы жир из голеней стекал на него.

Куриные голени, запеченные в духовке оригинальным способом: идеальное блюдо для обеда

7. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 40-45 минут.

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