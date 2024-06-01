Куриные котлеты будут очень нежными и сочными: что добавить в фарш
В фарш на котлеты совсем не обязательно добавлять размоченный хлеб. Даже куриное мясо будет сочным и не сухим, если соединить его с творогом. Также, особый вкус придаст шпинат.
Идея приготовления вкусных куриных котлет опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Можно подать со свежим салатом, любой кашей или картофелем.
Ингредиенты:
- фарш из куриного филе – 900 г.
- шпинат – 75 г.
- сыр Фета – 120-150 г.
- панировочные сухари – 2 ст. л.
- перец, чеснок, соль – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Сыр добавить в фарш.
2. Обжарить шпинат (если нужно – предварительно нарезать), добавить в фарш.
3. Добавить панировочные сухари, соль и любимые специи.
4. Тщательно перемешать.
5. Влажными руками сформировать котлеты.
6. Жарить под крышкой с обеих сторон до готовности.
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