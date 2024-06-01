В фарш на котлеты совсем не обязательно добавлять размоченный хлеб. Даже куриное мясо будет сочным и не сухим, если соединить его с творогом. Также, особый вкус придаст шпинат.

Идея приготовления вкусных куриных котлет опубликована на странице fasting marafon в Instagram. Можно подать со свежим салатом, любой кашей или картофелем.

Ингредиенты:

фарш из куриного филе – 900 г.

шпинат – 75 г.

сыр Фета – 120-150 г.

панировочные сухари – 2 ст. л.

перец, чеснок, соль – по вкусу.

Способ приготовления:

1. Сыр добавить в фарш.

2. Обжарить шпинат (если нужно – предварительно нарезать), добавить в фарш.

3. Добавить панировочные сухари, соль и любимые специи.

4. Тщательно перемешать.

5. Влажными руками сформировать котлеты.

6. Жарить под крышкой с обеих сторон до готовности.

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