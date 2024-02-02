Куриные котлеты из брокколи: полезное и вкусное блюдо за несколько минут
Брокколи – это невероятно полезный овощ, содержащий большое количество витаминов, минералов и других питательных веществ. Куриное филе также богато витаминами и считается диетическим мясом. Именно поэтому котлеты из куриного филе и брокколи можно считать полноценным, диетическим, сбалансированным витаминизированным блюдом.
Рецептом куриных котлет из брокколи поделилась блоггер fasting_marafon. Она опубликовала детальный рецепт их приготовления в Instagram.
Ингредиенты
- Фарш из куриного филе – 700 гр
- Брокколи – 300 гр
- Петрушка
- Яйцо – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Мука – 2 ст.л.
- Перец
- Соль
- Масло для жарки
Способ приготовления
1. Цветение брокколи отделяем от жесткой части и нарезаем на небольшие куски.
2. Чеснок чистим и измельчаем.
3. Петрушки измельчаем мелко.
4. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу.
5. Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением масла по 3 минуты с каждой стороны, или до образования золотистой корочки.
6. Подаем со сметаной.
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