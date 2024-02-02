Куриные котлеты из брокколи: полезное и вкусное блюдо за несколько минут

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Куриные котлеты из брокколи: полезное и вкусное блюдо за несколько минут

Брокколи – это невероятно полезный овощ, содержащий большое количество витаминов, минералов и других питательных веществ. Куриное филе также богато витаминами и считается диетическим мясом. Именно поэтому котлеты из куриного филе и брокколи можно считать полноценным, диетическим, сбалансированным витаминизированным блюдом.

Рецептом куриных котлет из брокколи поделилась блоггер fasting_marafon. Она опубликовала детальный рецепт их приготовления в Instagram.

Куриные котлеты из брокколи: полезное и вкусное блюдо за несколько минут

Ингредиенты

  • Фарш из куриного филе – 700 гр
  • Брокколи – 300 гр
  • Петрушка
  • Яйцо – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб
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  • Мука – 2 ст.л.
  • Перец
  • Соль
  • Масло для жарки

Способ приготовления

1. Цветение брокколи отделяем от жесткой части и нарезаем на небольшие куски.

2. Чеснок чистим и измельчаем.

Куриные котлеты из брокколи: полезное и вкусное блюдо за несколько минут

3. Петрушки измельчаем мелко.

Куриные котлеты из брокколи: полезное и вкусное блюдо за несколько минут

4. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу.

5. Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением масла по 3 минуты с каждой стороны, или до образования золотистой корочки.

Куриные котлеты из брокколи: полезное и вкусное блюдо за несколько минут

6. Подаем со сметаной.

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