Брокколи – это невероятно полезный овощ, содержащий большое количество витаминов, минералов и других питательных веществ. Куриное филе также богато витаминами и считается диетическим мясом. Именно поэтому котлеты из куриного филе и брокколи можно считать полноценным, диетическим, сбалансированным витаминизированным блюдом.

Рецептом куриных котлет из брокколи поделилась блоггер fasting_marafon. Она опубликовала детальный рецепт их приготовления в Instagram.

Ингредиенты

Фарш из куриного филе – 700 гр

Брокколи – 300 гр

Петрушка

Яйцо – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

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Мука – 2 ст.л.

Перец

Соль

Масло для жарки

Способ приготовления

1. Цветение брокколи отделяем от жесткой части и нарезаем на небольшие куски.

2. Чеснок чистим и измельчаем.

3. Петрушки измельчаем мелко.

4. В отдельной емкости смешиваем все ингредиенты, добавляем соль и перец по вкусу.

5. Обжариваем на разогретой сковороде с добавлением масла по 3 минуты с каждой стороны, или до образования золотистой корочки.

6. Подаем со сметаной.

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