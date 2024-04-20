Куриные котлеты, которые точно понравятся детям: получаются нежирными и очень сочными
Мясные котлеты – это отличное дополнение к любому гарниру. Если вы готовите блюдо для детей – лучше всего для него подойдет куриное мясо, чтобы изделия были нежирными. Для сочности добавьте много овощей, а также протушите все в соусе.
Идея приготовления диетических куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера с ником mami.davii в Instagram. Жарить изделия лучше всего на масле ГХИ.
Ингредиенты:
- филе куриное – 200 г
- кабачок
- перец болгарский
- морковь
- лук
- яйцо – 1 шт.
- сметана или сливочный сыр
- вода
- масло ГХИ, хмели-сунели, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Кабачок почистить.
2. Из перца удалить сердцевину.
3. Положить овощи и мясо в чашу блендера.
4. Хорошо сбить.
5. Пожарить котлетки на масле ГХИ до румяной корочки.
6. Сметану или сливочный сыр смешать с водой.
7. Выложить в форму и залить соусом.
8. Тушить в духовке 15-20 минут (можно тушить в сковороде).
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