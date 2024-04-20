Куриные котлеты, которые точно понравятся детям: получаются нежирными и очень сочными

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Куриные котлеты, которые точно понравятся детям: получаются нежирными и очень сочными

Мясные котлеты – это отличное дополнение к любому гарниру. Если вы готовите блюдо для детей – лучше всего для него подойдет куриное мясо, чтобы изделия были нежирными. Для сочности добавьте много овощей, а также протушите все в соусе.

Идея приготовления диетических куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера с ником mami.davii в Instagram. Жарить изделия лучше всего на масле ГХИ.

Куриные котлеты, которые точно понравятся детям: получаются нежирными и очень сочными

Ингредиенты:

  • филе куриное – 200 г
  • кабачок
  • перец болгарский
  • морковь
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  • лук
  • яйцо – 1 шт.
  • сметана или сливочный сыр
  • вода
  • масло ГХИ, хмели-сунели, сухой чеснок

Способ приготовления:

Куриные котлеты, которые точно понравятся детям: получаются нежирными и очень сочными

1. Кабачок почистить.

2. Из перца удалить сердцевину.

Куриные котлеты, которые точно понравятся детям: получаются нежирными и очень сочными

3. Положить овощи и мясо в чашу блендера.

4. Хорошо сбить.

Куриные котлеты, которые точно понравятся детям: получаются нежирными и очень сочными

5. Пожарить котлетки на масле ГХИ до румяной корочки.

6. Сметану или сливочный сыр смешать с водой.

Куриные котлеты, которые точно понравятся детям: получаются нежирными и очень сочными

7. Выложить в форму и залить соусом.

Куриные котлеты, которые точно понравятся детям: получаются нежирными и очень сочными

8. Тушить в духовке 15-20 минут (можно тушить в сковороде).

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