Мясные котлеты – это отличное дополнение к любому гарниру. Если вы готовите блюдо для детей – лучше всего для него подойдет куриное мясо, чтобы изделия были нежирными. Для сочности добавьте много овощей, а также протушите все в соусе.

Идея приготовления диетических куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера с ником mami.davii в Instagram. Жарить изделия лучше всего на масле ГХИ.

Ингредиенты:

филе куриное – 200 г

кабачок

перец болгарский

морковь

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лук

яйцо – 1 шт.

сметана или сливочный сыр

вода

масло ГХИ, хмели-сунели, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Кабачок почистить.

2. Из перца удалить сердцевину.

3. Положить овощи и мясо в чашу блендера.

4. Хорошо сбить.

5. Пожарить котлетки на масле ГХИ до румяной корочки.

6. Сметану или сливочный сыр смешать с водой.

7. Выложить в форму и залить соусом.

8. Тушить в духовке 15-20 минут (можно тушить в сковороде).

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