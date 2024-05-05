Котлеты из курицы часто получаются сухими. Все потому, что нужно добавить в фарш ингредиенты, которые сделают мясо сочным. На этот случай отлично подходит брокколи.

Идея приготовления сочных котлет с брокколи в духовке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вкусно подавать со свежим салатом и любой кашей.

Ингредиенты:

куриный фарш – 500 г

яйца – 1 шт.

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брокколи – 300 г

лук – 1 шт.

соль, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук.

2. Если нет блендера то мелко нарезать соцветия брокколи и лук.

3. Посолить, добавить специи и хорошо перемешать до однородности.

4. Влажными руками сформировать небольшие котлетки.

5. Переложить на застеленный пергаментом противень.

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

7. Подавать с овощным салатом и булгуром/гречкой/рисом.

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