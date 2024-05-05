Куриные котлеты никогда не будут сухими: добавьте в фарш один особенный ингредиент
Котлеты из курицы часто получаются сухими. Все потому, что нужно добавить в фарш ингредиенты, которые сделают мясо сочным. На этот случай отлично подходит брокколи.
Идея приготовления сочных котлет с брокколи в духовке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вкусно подавать со свежим салатом и любой кашей.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 500 г
- яйца – 1 шт.
- брокколи – 300 г
- лук – 1 шт.
- соль, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук.
2. Если нет блендера то мелко нарезать соцветия брокколи и лук.
3. Посолить, добавить специи и хорошо перемешать до однородности.
4. Влажными руками сформировать небольшие котлетки.
5. Переложить на застеленный пергаментом противень.
6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.
7. Подавать с овощным салатом и булгуром/гречкой/рисом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: