Куриные котлеты никогда не будут сухими: добавьте в фарш один особенный ингредиент

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Куриные котлеты никогда не будут сухими: добавьте в фарш один особенный ингредиент

Котлеты из курицы часто получаются сухими. Все потому, что нужно добавить в фарш ингредиенты, которые сделают мясо сочным. На этот случай отлично подходит брокколи.

Идея приготовления сочных котлет с брокколи в духовке опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Вкусно подавать со свежим салатом и любой кашей.

Куриные котлеты никогда не будут сухими: добавьте в фарш один особенный ингредиент

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 500 г
  • яйца – 1 шт.
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  • брокколи – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • соль, сухой чеснок

Способ приготовления:

Куриные котлеты никогда не будут сухими: добавьте в фарш один особенный ингредиент

1. К фаршу добавить яйцо, измельченную в чаше блендера брокколи и лук.

2. Если нет блендера то мелко нарезать соцветия брокколи и лук.

Куриные котлеты никогда не будут сухими: добавьте в фарш один особенный ингредиент

3. Посолить, добавить специи и хорошо перемешать до однородности.

4. Влажными руками сформировать небольшие котлетки.

Куриные котлеты никогда не будут сухими: добавьте в фарш один особенный ингредиент

5. Переложить на застеленный пергаментом противень.

Куриные котлеты никогда не будут сухими: добавьте в фарш один особенный ингредиент

6. Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

7. Подавать с овощным салатом и булгуром/гречкой/рисом.

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