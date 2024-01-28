Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего два ингредиента

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего два ингредиента

Вторая половина лета – это время, когда практически все блюда готовятся с добавлением кабачков. Этот овощ созревает на огородах просто в бешеном количестве и, чтобы не дать ему стать непригодным к употреблению, хозяйки начинают готовить разнообразные блюда, добавляя к ним кабачки.

А недавно фудблогер Руслана Бабиченко в Instagram опубликовала достаточно интересный рецепт котлет. Для их приготовления она использовала кабачки, фарш, морковь и панировочные сухари.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего два ингредиента

Ингредиенты

  • Куриный фарш – 500 гр
  • Морковь – 1 шт
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  • Кабачок – 1 шт
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль
  • Перец
  • Панировочные сухари
  • Масло

Способ приготовления

1. Морковь почистить и натереть на мелкой терке.

2. Кабачок помыть и натереть на мелкой терке.

3. Морковь, кабачок, яйца, соль, перец, панировочные сухари и фарш смешать до однородности.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего два ингредиента

4. Сформировать котлетки и обвалять их в панировочных сухарях, чтобы хорошо держали форму.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего два ингредиента

5. Обжаривать на среднем огне до золотистой корочки.

Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего два ингредиента

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