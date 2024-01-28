Что добавить в куриные котлеты, чтобы они были сочными: всего два ингредиента
Вторая половина лета – это время, когда практически все блюда готовятся с добавлением кабачков. Этот овощ созревает на огородах просто в бешеном количестве и, чтобы не дать ему стать непригодным к употреблению, хозяйки начинают готовить разнообразные блюда, добавляя к ним кабачки.
А недавно фудблогер Руслана Бабиченко в Instagram опубликовала достаточно интересный рецепт котлет. Для их приготовления она использовала кабачки, фарш, морковь и панировочные сухари.
Ингредиенты
- Куриный фарш – 500 гр
- Морковь – 1 шт
- Кабачок – 1 шт
- Яйцо – 1 шт
- Соль
- Перец
- Панировочные сухари
- Масло
Способ приготовления
1. Морковь почистить и натереть на мелкой терке.
2. Кабачок помыть и натереть на мелкой терке.
3. Морковь, кабачок, яйца, соль, перец, панировочные сухари и фарш смешать до однородности.
4. Сформировать котлетки и обвалять их в панировочных сухарях, чтобы хорошо держали форму.
5. Обжаривать на среднем огне до золотистой корочки.
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