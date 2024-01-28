Вторая половина лета – это время, когда практически все блюда готовятся с добавлением кабачков. Этот овощ созревает на огородах просто в бешеном количестве и, чтобы не дать ему стать непригодным к употреблению, хозяйки начинают готовить разнообразные блюда, добавляя к ним кабачки.

А недавно фудблогер Руслана Бабиченко в Instagram опубликовала достаточно интересный рецепт котлет. Для их приготовления она использовала кабачки, фарш, морковь и панировочные сухари.

Ингредиенты

Куриный фарш – 500 гр

Морковь – 1 шт

Видео дня

Кабачок – 1 шт

Яйцо – 1 шт

Соль

Перец

Панировочные сухари

Масло

Способ приготовления

1. Морковь почистить и натереть на мелкой терке.

2. Кабачок помыть и натереть на мелкой терке.

3. Морковь, кабачок, яйца, соль, перец, панировочные сухари и фарш смешать до однородности.

4. Сформировать котлетки и обвалять их в панировочных сухарях, чтобы хорошо держали форму.

5. Обжаривать на среднем огне до золотистой корочки.

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