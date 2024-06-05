Куриные котлеты с плавленным сыром: рецепт блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Куриные котлеты с плавленным сыром: рецепт блюда для ужина

Домашние котлеты можно готовить не только из мяса, но еще и из рыбы, крабовых палочек, грибов, гречки, гороха. Но, если вы все же готовите куриные котлеты, то стоит знать, что в фарш нужно добавить плавленные сырки и сливки, они придадут блюду сочности. 

Вкусные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных куриных котлет с плавленным сыром и сливками. 

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 800 г
  • яйца вареные – 4 шт.
  • плавленый сырок – 2 шт.
  • сливки (18-33%) – 100 мл
  • специи: соль, перец, карри – по вкусу
  • мука
  • масло

Способ приготовления: 

1. Филе пропустите через мясорубку, можно использовать готовый куриный фарш. Добавьте сливки и специи, перемешайте.

Куриный фарш

2. Добавьте натертые вареные яйца и слегка подмороженные плавленые сырки, перемешайте до однородности и оставьте немного постоять в холодильнике.

Основа для котлет

3. Мокрыми руками, или лучше в перчатках (фарш довольно тяжелый в работе), сформируйте котлеты, хорошо обваляйте в муке, выложите на доску.

Приготовление котлет

4. Обжарьте на достаточном количестве растительного масла в разогретой сковороде на небольшом огне 5 минут, переверните на другую сторону, накройте крышкой и жарьте еще 5 минут.

Готовые котлеты

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