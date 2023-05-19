Куриное мясо может быть не только основой для приготовления отбивных, но еще и вкусных котлет. Для того, чтобы колеты имели оригинальный вкус, просто добавьте твердый сыр, а также бекон.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет с сыром и беконом, которые готовятся быстро и просто.

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Ингредиенты:

фарш куриный – 350 г

яйца – 1 шт.

соль – 0,5 ч. л.

сушенный чеснок – 1/4 ч. л.

черный перец – по вкусу

сушенный чеснок – 1/4 ч. л.

манка – 2 ст. л.

сыр твердый – 150 г

бекон слайсами – 5 шт.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте яйцо, соль, сушеный чеснок, перец и манку, вымешайте и оставьте на 20 минут, чтобы манка разбухла.

2. Сыр нарежьте брусочками и насадите на деревянные шпажки, оберните сыр фаршем, формируя котлетку. Сверху котлету оберните беконом.

3. Переложите котлеты на шпажках на противень и выпекайте в духовке при температуре 190 20-25 минут.

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