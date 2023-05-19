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Куриные котлеты с сыром и беконом на шпажках: делимся оригинальным рецептом
Куриное мясо может быть не только основой для приготовления отбивных, но еще и вкусных котлет. Для того, чтобы колеты имели оригинальный вкус, просто добавьте твердый сыр, а также бекон.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет с сыром и беконом, которые готовятся быстро и просто.
Ингредиенты:
- фарш куриный – 350 г
- яйца – 1 шт.
- соль – 0,5 ч. л.
- сушенный чеснок – 1/4 ч. л.
- черный перец – по вкусу
- сушенный чеснок – 1/4 ч. л.
- манка – 2 ст. л.
- сыр твердый – 150 г
- бекон слайсами – 5 шт.
Способ приготовления:
1. К фаршу добавьте яйцо, соль, сушеный чеснок, перец и манку, вымешайте и оставьте на 20 минут, чтобы манка разбухла.
2. Сыр нарежьте брусочками и насадите на деревянные шпажки, оберните сыр фаршем, формируя котлетку. Сверху котлету оберните беконом.
3. Переложите котлеты на шпажках на противень и выпекайте в духовке при температуре 190 20-25 минут.
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