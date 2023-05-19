Куриные котлеты с сыром и беконом на шпажках: делимся оригинальным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусные домашние котлеты

Куриное мясо может быть не только основой для приготовления отбивных, но еще и вкусных котлет. Для того, чтобы колеты имели оригинальный вкус, просто добавьте твердый сыр, а также бекон.

Котлеты из куриного фарша

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных котлет с сыром и беконом, которые готовятся быстро и просто.

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • фарш куриный – 350 г
  • яйца – 1 шт.
  • соль – 0,5 ч. л.
  • сушенный чеснок – 1/4 ч. л.
  • черный перец – по вкусу
  • сушенный чеснок – 1/4 ч. л.
  • манка – 2 ст. л.
  • сыр твердый – 150 г
  • бекон слайсами – 5 шт.

Способ приготовления:

1. К фаршу добавьте яйцо, соль, сушеный чеснок, перец и манку, вымешайте и оставьте на 20 минут, чтобы манка разбухла.

Фарш для котлет

2. Сыр нарежьте брусочками и насадите на деревянные шпажки, оберните сыр фаршем, формируя котлетку. Сверху котлету оберните беконом.

Приготовление котлет с сыром и беконом

3. Переложите котлеты на шпажках на противень и выпекайте в духовке при температуре 190 20-25 минут.

Готовое блюдо

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