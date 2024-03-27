Куриные котлеты точно не будут сухими: какие ингредиенты добавить в мясо для лучшего вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Куриные котлеты точно не будут сухими: какие ингредиенты добавить в мясо для лучшего вкуса

Котлеты из курицы обычно получаются слишком сухими. Все потому, что мясо нежирное и достаточно диетическое. Но ему можно добавить сочность, если воспользоваться следующей технологией приготовления.

Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на кулинарной странице natariltsi в Instagram. Обратите внимание, что мясо нужно именно нарезать, а не измельчить в фарш.

Куриные котлеты точно не будут сухими: какие ингредиенты добавить в мясо для лучшего вкуса

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2-3 шт.
  • сыр сулугуни – 150 г
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  • мука – 5 ст.л.
  • яйца – 1 шт.
  • сметана 2 ст.л.
  • укроп
  • шампиньоны – 100 г

Способ приготовления:

Куриные котлеты точно не будут сухими: какие ингредиенты добавить в мясо для лучшего вкуса

1. Куриное филе и шампиньоны порезать мелким кубиком.

2. Сыр натереть на терке.

Куриные котлеты точно не будут сухими: какие ингредиенты добавить в мясо для лучшего вкуса

3. Все компоненты объединить и добавить специи по вкусу.

4. Обжарить с двух сторон на сковороде при низкой температуре.

Куриные котлеты точно не будут сухими: какие ингредиенты добавить в мясо для лучшего вкуса

5. Подавать со сметаной.

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