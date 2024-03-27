Котлеты из курицы обычно получаются слишком сухими. Все потому, что мясо нежирное и достаточно диетическое. Но ему можно добавить сочность, если воспользоваться следующей технологией приготовления.

Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на кулинарной странице natariltsi в Instagram. Обратите внимание, что мясо нужно именно нарезать, а не измельчить в фарш.

Ингредиенты:

куриное филе – 2-3 шт.

сыр сулугуни – 150 г

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мука – 5 ст.л.

яйца – 1 шт.

сметана 2 ст.л.

укроп

шампиньоны – 100 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе и шампиньоны порезать мелким кубиком.

2. Сыр натереть на терке.

3. Все компоненты объединить и добавить специи по вкусу.

4. Обжарить с двух сторон на сковороде при низкой температуре.

5. Подавать со сметаной.

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