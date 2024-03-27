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Куриные котлеты точно не будут сухими: какие ингредиенты добавить в мясо для лучшего вкуса
Котлеты из курицы обычно получаются слишком сухими. Все потому, что мясо нежирное и достаточно диетическое. Но ему можно добавить сочность, если воспользоваться следующей технологией приготовления.
Идея приготовления сочных куриных котлет опубликована на кулинарной странице natariltsi в Instagram. Обратите внимание, что мясо нужно именно нарезать, а не измельчить в фарш.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2-3 шт.
- сыр сулугуни – 150 г
- мука – 5 ст.л.
- яйца – 1 шт.
- сметана 2 ст.л.
- укроп
- шампиньоны – 100 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе и шампиньоны порезать мелким кубиком.
2. Сыр натереть на терке.
3. Все компоненты объединить и добавить специи по вкусу.
4. Обжарить с двух сторон на сковороде при низкой температуре.
5. Подавать со сметаной.
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