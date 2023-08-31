Куриные котлеты в томатном соусе для ужина: получатся сочными и мягкими
Мясные котлеты можно готовить из любого мяса. Но, вкуснее всего будет из диетического куриного мяса. Чтоб они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш овощи и тушить в соусе.
Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом сочных куриных котлет в томатном соусе с овощами.
Ингредиенты:
Для котлет:
- куриный фарш – 600 г
- яйца – 1 шт.
- лук – 1/2 шт.
- мука – 2 ст. л.
- специи (соль, перец, паприка, итальянские травы)
- зелень
- растительное масло для обжаривания
Для соуса:
- лук – 1/2 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- морковь – 1 шт.
- цуккини – 1 шт.
- банка томатов в собственном соке – 400 мл
- вода – 50-70 мл
- сыр твердый – 50 г
- специи – соль, перец, итальянские травы
Способ приготовления:
1. Для котлет: к фаршу добавьте яйцо, мелко нарезанную луковицу, немного зелени, специи и 2 столовые ложки муки, перемешайте до однородности.
2. Далее руками сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистости, затем переложите на бумажное полотенце.
3. Для соуса: на той же сковороде, где жарились котлеты, обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте морковь и цуккини, жарьте до мягкости овощей 5-7 минут. Добавьте томаты с соком и влейте немного воды. Заправьте специями и доведите до кипения, прогрейте 2-3 минуты. Соус должен загустеть.
4. В форму для запекания переложите половину соуса, далее выложите котлеты, далее снова соус.
Посыпьте сыром и отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 С.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: