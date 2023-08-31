Куриные котлеты в томатном соусе для ужина: получатся сочными и мягкими

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт котлет

Мясные котлеты можно готовить из любого мяса. Но, вкуснее всего будет из диетического куриного мяса. Чтоб они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш овощи и тушить в соусе. 

Вкусные домашние котлеты

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом сочных куриных котлет в томатном соусе с овощами. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

Для котлет: 

  • куриный фарш – 600 г 
  • яйца – 1 шт. 
  • лук – 1/2 шт. 
  • мука – 2 ст. л.
  • специи (соль, перец, паприка, итальянские травы)
  • зелень
  • растительное масло для обжаривания

Для соуса: 

  • лук – 1/2 шт. 
  • чеснок – 1 зуб. 
  • морковь – 1 шт. 
  • цуккини – 1 шт. 
  • банка томатов в собственном соке – 400 мл
  • вода – 50-70 мл
  • сыр твердый – 50 г
  • специи – соль, перец, итальянские травы 

Способ приготовления:

1. Для котлет: к фаршу добавьте яйцо, мелко нарезанную луковицу, немного зелени, специи и 2 столовые ложки муки, перемешайте до однородности.

Фарш для котлет

2. Далее руками сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистости, затем переложите на бумажное полотенце.

Приготовление котлет

3. Для соуса: на той же сковороде, где жарились котлеты, обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте морковь и цуккини, жарьте до мягкости овощей 5-7 минут. Добавьте томаты с соком и влейте немного воды. Заправьте специями и доведите до кипения, прогрейте 2-3 минуты. Соус должен загустеть.

Соус для блюда

4. В форму для запекания переложите половину соуса, далее выложите котлеты, далее снова соус.

Приготовление котлет с соусом

Посыпьте сыром и отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 С. 

Готовые котлеты

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