Мясные котлеты можно готовить из любого мяса. Но, вкуснее всего будет из диетического куриного мяса. Чтоб они были сочными, кулинары советуют добавить в фарш овощи и тушить в соусе.

Кулинар Наталья поделилась в Instagram рецептом сочных куриных котлет в томатном соусе с овощами.

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Ингредиенты:

Для котлет:

куриный фарш – 600 г

яйца – 1 шт.

лук – 1/2 шт.

мука – 2 ст. л.

специи (соль, перец, паприка, итальянские травы)

зелень

растительное масло для обжаривания

Для соуса:

лук – 1/2 шт.

чеснок – 1 зуб.

морковь – 1 шт.

цуккини – 1 шт.

банка томатов в собственном соке – 400 мл

вода – 50-70 мл

сыр твердый – 50 г

специи – соль, перец, итальянские травы

Способ приготовления:

1. Для котлет: к фаршу добавьте яйцо, мелко нарезанную луковицу, немного зелени, специи и 2 столовые ложки муки, перемешайте до однородности.

2. Далее руками сформируйте котлеты и обжарьте их на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистости, затем переложите на бумажное полотенце.

3. Для соуса: на той же сковороде, где жарились котлеты, обжарьте лук и чеснок до прозрачности. Добавьте морковь и цуккини, жарьте до мягкости овощей 5-7 минут. Добавьте томаты с соком и влейте немного воды. Заправьте специями и доведите до кипения, прогрейте 2-3 минуты. Соус должен загустеть.

4. В форму для запекания переложите половину соуса, далее выложите котлеты, далее снова соус.

Посыпьте сыром и отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 С.

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