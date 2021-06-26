Візьміть 1 кг курячих ніжок без шкірки, додайте сіль, спеції і соняшникову олію.

Смажте на пательні до золотавої скоринки, додайте часник, розмарин, біле вино і курячий бульйон.

Тушкуйте 40 хвилин під кришкою.

М'ясо відокремте від кісток, кістки — зачистите, додайте сир, картопляне пюре, сухий часник, копчену паприку, сіль і перець за смаком.

Сформуйте фарш у вигляді "ніжок".

Обваляйте ніжки у послідовності: борошно-яйце-панірувальні сухарі і смажте у фритюрі 1 хвилину.

Ідеально виглядає — ідеально смакує.

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