Куриные крылышки на гриле: как приготовить блестящую глазурь.
С приходом тепла люди начали массово выезжать на природу и устраивать пикники. Шашлык был и остается самым популярным блюдом, которое готовят на природе. Но почему бы не разнообразить рацион и не приготовить на гриле куриные крылышки?
Рецептом приготовления куриных крылышек на гриле поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она рассказала, как приготовить блестящую и душистую глазурь, что придаст блюду невероятно красивый вид. Кроме этого, она говорит, что крылышки по этому рецепту получаются не менее вкусными, если готовить их в обычной духовке.
Ингредиенты
- Куриные крылышки – 1,5 кг
- Вода – 500 мл
- Мед – 1 ст.л.
- Острая горчица – 100 гр
- Соевый соус – 250 мл
- Масло растительное – 2 ст.л.
Ингредиенты для глазури
- Соевый соус – 2 ст.л.
- Мед – 1 ч.л.
- Кетчуп – 1 ст.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
Способ приготовления
1. Сначала готовим маринад. Смешиваем воду комнатной температуры с соевым соусом, растительным маслом, горчицей и медом.
2. Заливаем маринадом куриные крылья, так чтоб он их стопроцентно покрыл.
3. Отправляем в холодильник на 10-12 часов.
4. Жарим на огне или в духовке до готовности. Готовые крылья промазываем заранее приготовленной глазурью. и подаем к столу.
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