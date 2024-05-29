С приходом тепла люди начали массово выезжать на природу и устраивать пикники. Шашлык был и остается самым популярным блюдом, которое готовят на природе. Но почему бы не разнообразить рацион и не приготовить на гриле куриные крылышки?

Рецептом приготовления куриных крылышек на гриле поделилась фудблогер Лиза Глинская. В Instagram она рассказала, как приготовить блестящую и душистую глазурь, что придаст блюду невероятно красивый вид. Кроме этого, она говорит, что крылышки по этому рецепту получаются не менее вкусными, если готовить их в обычной духовке.

Ингредиенты

Куриные крылышки – 1,5 кг

Вода – 500 мл

Мед – 1 ст.л.

Острая горчица – 100 гр

Соевый соус – 250 мл

Масло растительное – 2 ст.л.

Ингредиенты для глазури

Соевый соус – 2 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Кетчуп – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Способ приготовления

1. Сначала готовим маринад. Смешиваем воду комнатной температуры с соевым соусом, растительным маслом, горчицей и медом.

2. Заливаем маринадом куриные крылья, так чтоб он их стопроцентно покрыл.

3. Отправляем в холодильник на 10-12 часов.

4. Жарим на огне или в духовке до готовности. Готовые крылья промазываем заранее приготовленной глазурью. и подаем к столу.

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