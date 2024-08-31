Из диетического куриного мяса можно сделать сочные мясные рулетики. А ингредиентом, который сделает это блюдо несравнимым, является яблоко. Фрукт нужно просто завернуть в кусочки курицы и все это запечь.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков с яблоком опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Также добавьте разнообразный сыр и карамелизированный лук.

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

крем-творог – 100 г

яблоки – 1 шт.

лук красный – 2 шт.

шпинат – 70 г

сыр твердый – 150 г

соль, перец

беби морковь – 200 г.

Ингредиенты для соуса:

соевый соус – 6 ст.л.

мед – 1,5 ст.л.

лимонный сок – 1 ст.л.

горчица негостра – 1 ч.л.

чеснок – 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезать и отбить под пищевой пленкой.

2. Выложить кусочки в приют один к другому и смазать кремом сыром.

3. Сверху положить сыр жесткий.

4. Яблоки порезать и выложить на сыр.

5. Лук полукольцами обжарить до прозрачного цвета.

6. Затем выложить на яблоки. Сверху положить шпинат.

7. Завернуть рулет и поставить на 30 минут в холодильник, а лучше на час.

8. Разрезать на порции и выложить в форму для запекания.

9. Морковь, предварительно бланшированную, положить по центру.

10. Запекать при температуре 230 градусов 15 минут.

11. Смешать все ингредиенты соуса и полить мясо.

12. Запекать еще 10 минут.

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