Куриные рулетики с необычным сезонным ингредиентом: вкус вас приятно удивит
Из диетического куриного мяса можно сделать сочные мясные рулетики. А ингредиентом, который сделает это блюдо несравнимым, является яблоко. Фрукт нужно просто завернуть в кусочки курицы и все это запечь.
Идея приготовления сочных куриных рулетиков с яблоком опубликована на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Также добавьте разнообразный сыр и карамелизированный лук.
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- крем-творог – 100 г
- яблоки – 1 шт.
- лук красный – 2 шт.
- шпинат – 70 г
- сыр твердый – 150 г
- соль, перец
- беби морковь – 200 г.
Ингредиенты для соуса:
- соевый соус – 6 ст.л.
- мед – 1,5 ст.л.
- лимонный сок – 1 ст.л.
- горчица негостра – 1 ч.л.
- чеснок – 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезать и отбить под пищевой пленкой.
2. Выложить кусочки в приют один к другому и смазать кремом сыром.
3. Сверху положить сыр жесткий.
4. Яблоки порезать и выложить на сыр.
5. Лук полукольцами обжарить до прозрачного цвета.
6. Затем выложить на яблоки. Сверху положить шпинат.
7. Завернуть рулет и поставить на 30 минут в холодильник, а лучше на час.
8. Разрезать на порции и выложить в форму для запекания.
9. Морковь, предварительно бланшированную, положить по центру.
10. Запекать при температуре 230 градусов 15 минут.
11. Смешать все ингредиенты соуса и полить мясо.
12. Запекать еще 10 минут.
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