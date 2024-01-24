Куриные рулетики в беконе: простое и вкусное блюдо на обед

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Куриные рулетики в беконе: простое и вкусное блюдо на обед

Как быстро приготовить обед и приятно удивить своих родных вкусным, питательным и сочным блюдом? Правильно, приготовить сразу горячее блюдо и гарнир. Для такого варианта идеально подойдут куриные рулетики с беконом, которые запекаются вместе с картофелем.

Картофель, в свою очередь, пропитывается мясными соками, от чего его вкус становится просто невероятным. Рецептом этого быстрого, но такого вкусного блюда в Instagram поделилась фудблогер Наталья Жук.

Куриные рулетики в беконе: простое и вкусное блюдо на обед

Ингредиенты

  • Куриная грудка – 2 шт
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  • Соль – 1 ч.л.
  • Черный перец – ¼ ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Твердый сыр – 150 гр
  • Бекон – 300 гр

Ингредиенты для картофеля

  • Картофель – 5-6 шт
  • Соль – ½ ч.л.
  • Перец – ¼ ч.л.
  • Чеснок – 1 зуб
  • Орегано – ½ ч.л.
  • Паприка – ½ ч.л.
  • Растительное масло

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем, добавляем соль, перец, паприку и чеснок. Перемешиваем и оставляем на 30 мин.

Куриные рулетики в беконе: простое и вкусное блюдо на обед

2. Картофель чистим и нарезаем на ломтики.

Куриные рулетики в беконе: простое и вкусное блюдо на обед

3. Добавляем все специи и растительное масло и хорошо перемешиваем.

Куриные рулетики в беконе: простое и вкусное блюдо на обед

4. Бекон раскладываем на доске. На один край выкладываем кусок курицы и сыра и заворачиваем в рулет.

Куриные рулетики в беконе: простое и вкусное блюдо на обед

5. Выкладываем на противень рулетики и картофель. Отправляем в духовку на 30-35 минут при 200-220 градусах.

Куриные рулетики в беконе: простое и вкусное блюдо на обед

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