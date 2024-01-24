Как быстро приготовить обед и приятно удивить своих родных вкусным, питательным и сочным блюдом? Правильно, приготовить сразу горячее блюдо и гарнир. Для такого варианта идеально подойдут куриные рулетики с беконом, которые запекаются вместе с картофелем.

Картофель, в свою очередь, пропитывается мясными соками, от чего его вкус становится просто невероятным. Рецептом этого быстрого, но такого вкусного блюда в Instagram поделилась фудблогер Наталья Жук.

Ингредиенты

Куриная грудка – 2 шт

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Соль – 1 ч.л.

Черный перец – ¼ ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Твердый сыр – 150 гр

Бекон – 300 гр

Ингредиенты для картофеля

Картофель – 5-6 шт

Соль – ½ ч.л.

Перец – ¼ ч.л.

Чеснок – 1 зуб

Орегано – ½ ч.л.

Паприка – ½ ч.л.

Растительное масло

Способ приготовления

1. Куриное филе нарезаем, добавляем соль, перец, паприку и чеснок. Перемешиваем и оставляем на 30 мин.

2. Картофель чистим и нарезаем на ломтики.

3. Добавляем все специи и растительное масло и хорошо перемешиваем.

4. Бекон раскладываем на доске. На один край выкладываем кусок курицы и сыра и заворачиваем в рулет.

5. Выкладываем на противень рулетики и картофель. Отправляем в духовку на 30-35 минут при 200-220 градусах.

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