Куриные рулетики в беконе: простое и вкусное блюдо на обед
Как быстро приготовить обед и приятно удивить своих родных вкусным, питательным и сочным блюдом? Правильно, приготовить сразу горячее блюдо и гарнир. Для такого варианта идеально подойдут куриные рулетики с беконом, которые запекаются вместе с картофелем.
Картофель, в свою очередь, пропитывается мясными соками, от чего его вкус становится просто невероятным. Рецептом этого быстрого, но такого вкусного блюда в Instagram поделилась фудблогер Наталья Жук.
Ингредиенты
- Куриная грудка – 2 шт
- Соль – 1 ч.л.
- Черный перец – ¼ ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Твердый сыр – 150 гр
- Бекон – 300 гр
Ингредиенты для картофеля
- Картофель – 5-6 шт
- Соль – ½ ч.л.
- Перец – ¼ ч.л.
- Чеснок – 1 зуб
- Орегано – ½ ч.л.
- Паприка – ½ ч.л.
- Растительное масло
Способ приготовления
1. Куриное филе нарезаем, добавляем соль, перец, паприку и чеснок. Перемешиваем и оставляем на 30 мин.
2. Картофель чистим и нарезаем на ломтики.
3. Добавляем все специи и растительное масло и хорошо перемешиваем.
4. Бекон раскладываем на доске. На один край выкладываем кусок курицы и сыра и заворачиваем в рулет.
5. Выкладываем на противень рулетики и картофель. Отправляем в духовку на 30-35 минут при 200-220 градусах.
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