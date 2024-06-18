Куриные сердечки с грибами: готовим вкусное бюджетное блюдо
Даже если вам не нравятся разнообразные субпродукты, все равно стоит попробовать это блюдо. Оно готовится из куриных серечек, имеет насыщенный вкус и аромат, а также яркий вид.
Куриные сердечки с грибами – это довольно бюджетное блюдо, которое будут смаковать с удовольствием даже дети. Благодаря удачному сочетанию специй, специфический привкус субпродуктов становится неощутимым. Как правильно приготовить это блюдо, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко.
Ингредиенты
- Куриные сердечки – 500 гр
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 3 зуб
- Масло – 20 гр
- Грибы – 150 гр
- Специи курицы – 1 ч.л.
- Соль
- Лимонный перец
- Паприка – ½ ч.л.
- Куркума – ½ ч.л.
- Горчица – 2 ч.л.
- Мука – 2 ст.л.
- Бульон или вода – 350 мл
- Сливки – 75 мл
- Петрушка
Способ приготовления
1. Сердечка промыть и отрезать лишний жир.
2. Разрезать пополам, но не до конца, накрыть пленкой и отбить.
3. Добавить соль, специи для курицы и лимонный перец. Оставить на 15 мин.
4. На разогретой сковороде обжарить сердечки, постоянно помешивая в течение 7 мин и убрать в сторону.
5. На той же сковороде обжарить лук, чеснок и грибы. Жарить до прозрачности лука.
6. Выложить сердечки в овощи и влить бульон.
7. Добавить паприку, куркуму, горчицу и соль. Все смешать и добавить сливки. Готовить еще 2 мин.
8. Посыпать свежей петрушкой.
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