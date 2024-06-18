Даже если вам не нравятся разнообразные субпродукты, все равно стоит попробовать это блюдо. Оно готовится из куриных серечек, имеет насыщенный вкус и аромат, а также яркий вид.

Куриные сердечки с грибами – это довольно бюджетное блюдо, которое будут смаковать с удовольствием даже дети. Благодаря удачному сочетанию специй, специфический привкус субпродуктов становится неощутимым. Как правильно приготовить это блюдо, в Instagram рассказала фудблогер Ольга Рябенко.

Ингредиенты

Куриные сердечки – 500 гр

Лук – 1 шт

Чеснок – 3 зуб

Масло – 20 гр

Грибы – 150 гр

Специи курицы – 1 ч.л.

Соль

Лимонный перец

Паприка – ½ ч.л.

Куркума – ½ ч.л.

Горчица – 2 ч.л.

Мука – 2 ст.л.

Бульон или вода – 350 мл

Сливки – 75 мл

Петрушка

Способ приготовления

1. Сердечка промыть и отрезать лишний жир.

2. Разрезать пополам, но не до конца, накрыть пленкой и отбить.

3. Добавить соль, специи для курицы и лимонный перец. Оставить на 15 мин.

4. На разогретой сковороде обжарить сердечки, постоянно помешивая в течение 7 мин и убрать в сторону.

5. На той же сковороде обжарить лук, чеснок и грибы. Жарить до прозрачности лука.

6. Выложить сердечки в овощи и влить бульон.

7. Добавить паприку, куркуму, горчицу и соль. Все смешать и добавить сливки. Готовить еще 2 мин.

8. Посыпать свежей петрушкой.

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