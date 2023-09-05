Куриные сердечки в соусе для бюджетного ужина: рецепт блюда для всей семьи
Куриные сердечки – идеальный продукт для приготовления ко многим блюдам. Они еще могут быть основой для приготовления супа, а также паштета. Еще они отлично сочетаются с томатной пастой и сметаной.
Кулинар Екатерина поделилась в Instagram рецептом вкусных куриных сердечек с томатной пастой и карри.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 1 кг
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- томатная паста – 2 ст. л.
- приправа карри – 0,5 ч. л.
- куриный бульон – 300 мл
- соль и перец – по вкусу
- лавровый лист для варки
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Сердечки помойте и зачистите от жира. Переложите в кастрюлю, залейте водой, чтобы она полностью покрывала сердца. Варите, соберите образовавшуюся пенку. Посолите, поперчите, добавьте лавровый лист. Накройте крышкой и варите при небольшом кипении 2 часа.
2. Лук порежьте кубиком, а морковь натрите на крупную терку. Обжарьте лук на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте морковь, томатную пасту, соль, перец и приправу карри. Перемешайте и жарьте все вместе 3 минуты.
3. Залейте все бульоном и всыпьте отварные сердечки. Накройте крышкой и тушите 15 минут.
Будет вкусно с любым гарниром!
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