Можно ли приготовить куриные стрипсы так, чтобы их невозможно было отличить от продаваемых в известной сети фастфуда? Конечно, если следовать рецепту, если подойти к этому процессу с правильной стороны.

Именно так и поступила фудблогер Тати Чудонова. В Instagram она рассказала детали приготовления куриных стрипсов и кляра к ним.

Ингредиенты

Мука – 200 гр

Соль – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Смесь перцев

Яйца – 2 шт

Вода – 170 мл

Куриное филе – 3 шт

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Ингредиенты

1.Куриное филе нарезаем на соответствующие стрипсам куски.

2.Все остальные ингредиенты совмещаем в глубокой емкости.

3. Добавляем куриное филе, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 1-2 часа для маринования.

4.В тарелке сочетаем муку, соль и перец. Обваливаем в ней куриные стрипсы и жарим на разогретой сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки.

5. Выкладываем стрипсы на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее масло.

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