Куриные стрипсы как у KFC: как приготовить дома так, чтобы никто не отличил от настоящих
Можно ли приготовить куриные стрипсы так, чтобы их невозможно было отличить от продаваемых в известной сети фастфуда? Конечно, если следовать рецепту, если подойти к этому процессу с правильной стороны.
Именно так и поступила фудблогер Тати Чудонова. В Instagram она рассказала детали приготовления куриных стрипсов и кляра к ним.
Ингредиенты
- Мука – 200 гр
- Соль – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Смесь перцев
- Яйца – 2 шт
- Вода – 170 мл
- Куриное филе – 3 шт
Ингредиенты
1.Куриное филе нарезаем на соответствующие стрипсам куски.
2.Все остальные ингредиенты совмещаем в глубокой емкости.
3. Добавляем куриное филе, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 1-2 часа для маринования.
4.В тарелке сочетаем муку, соль и перец. Обваливаем в ней куриные стрипсы и жарим на разогретой сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки.
5. Выкладываем стрипсы на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее масло.
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