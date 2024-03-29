Куриные стрипсы как у KFC: как приготовить дома так, чтобы никто не отличил от настоящих

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Куриные стрипсы как у KFC: как приготовить дома так, чтобы никто не отличил от настоящих

Можно ли приготовить куриные стрипсы так, чтобы их невозможно было отличить от продаваемых в известной сети фастфуда? Конечно, если следовать рецепту, если подойти к этому процессу с правильной стороны.

Именно так и поступила фудблогер Тати Чудонова. В Instagram она рассказала детали приготовления куриных стрипсов и кляра к ним.

Куриные стрипсы как у KFC: как приготовить дома так, чтобы никто не отличил от настоящих

Ингредиенты

  • Мука – 200 гр
  • Соль – 1 ч.л.
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Смесь перцев
  • Яйца – 2 шт
  • Вода – 170 мл
  • Куриное филе – 3 шт
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Ингредиенты

1.Куриное филе нарезаем на соответствующие стрипсам куски.

2.Все остальные ингредиенты совмещаем в глубокой емкости.

Куриные стрипсы как у KFC: как приготовить дома так, чтобы никто не отличил от настоящих

3. Добавляем куриное филе, перемешиваем, накрываем пищевой пленкой и оставляем на 1-2 часа для маринования.

Куриные стрипсы как у KFC: как приготовить дома так, чтобы никто не отличил от настоящих

4.В тарелке сочетаем муку, соль и перец. Обваливаем в ней куриные стрипсы и жарим на разогретой сковороде с большим количеством масла до золотистой корочки.

Куриные стрипсы как у KFC: как приготовить дома так, чтобы никто не отличил от настоящих

5. Выкладываем стрипсы на бумажное полотенце, чтобы получилось лишнее масло.

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