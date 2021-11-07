Куриные стрипсы, как в KFC: фудблогер делится секретами приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как дома приготовить куриные стрипсы

Если вы обожаете еду из фастфудов, но до конца не уверенны в безопасном приготовлении, тогда безусловно лучше – сделать это самостоятельно. Более того, это не так и сложно, достаточно выбрать хороший рецепт и качественные продукты.

Как дома приготовить стрипсы из филе

Известный украинский кулинар, популярный фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного блюдо, как в KFC – куриные стрипсы, которые так любят многие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Специалист рекомендует перед приготовлением замариновать куриное мясо в воде с винным уксусом.

Куриное филе

"Чем дольше мясо будет мариноваться, тем сочнее и вкуснее оно будет", – отметила Ольга.

Ингредиенты:

  • Филе – 2 шт.

Панировка:

Как правильно сделать куриные стрипсы дома

  • Яйца – 2 шт.

  • Мука – 1 стакан

  • Кукурузные хлопья – 400 г

  • Перец черный – 1/2 ч. л.

  • Перец красный – 1/2 ч. л.

  • Чеснок сухой – 1/2 ч. л.

Для м аринада:

Как правильно замариновать филе

  • Соль – 1 ч. л.

  • Сахар – 1 ч. л.

  • Масло подсолнечное – 1-2 ст. л.

  • Перец черный – 1/2 ч. л.

  • Перец красный – 1/2 ч. л.

  • Чеснок сухой – 1/2 ч. л.

  • Вода – 1 стакан (250 мл)

  • Винный уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  • Сделайте маринад: налейте в миску воду, добавьте растительное масло, винный уксус, соль, сахар, черный и красный перец, чеснок. Все тщательно перемешайте.

Как дома приготовить вкусные стрипсы

  • Порежьте филе длинными полосочками и замаринуйте в готовым остром маринаде. Обязательно емкость с мясом накройте крышкой или пищевой пленкой, и оставьте мариноваться на ночь в холодильнике или минимум на 2 часа.

Мука для панировки

  • Панировка: отделите белок от желтка, белки взбейте со специями.

Обязательно используйте для панировки яйца

  • Хорошо измельчите к

    укурузные хлопья, просейте муку.

  • Достаньте из холодильника готовое мясо, обмокните каждый кусочек сначала в белок со специями, далее – в муку, снова в белок и в хлопья.

Добавьте обязательно специи

  • Сложите запанированные кусочки мяса во фритюрницу и готовьте.

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Готовые стрипсы

  • Готовые стрипсы переложите на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир стек.

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Стрипсы с соусом

Подавать блюдо лучше всего с любыми соусами на ваш вкус.

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