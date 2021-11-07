Куриные стрипсы, как в KFC: фудблогер делится секретами приготовления

Если вы обожаете еду из фастфудов, но до конца не уверенны в безопасном приготовлении, тогда безусловно лучше – сделать это самостоятельно. Более того, это не так и сложно, достаточно выбрать хороший рецепт и качественные продукты.

Известный украинский кулинар, популярный фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусного блюдо, как в KFC – куриные стрипсы, которые так любят многие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Специалист рекомендует перед приготовлением замариновать куриное мясо в воде с винным уксусом.

"Чем дольше мясо будет мариноваться, тем сочнее и вкуснее оно будет", – отметила Ольга.

Ингредиенты:

Филе – 2 шт.

Панировка:

Яйца – 2 шт.

Мука – 1 стакан

Кукурузные хлопья – 400 г

Перец черный – 1/2 ч. л.

Перец красный – 1/2 ч. л.

Чеснок сухой – 1/2 ч. л.

Для м аринада:

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Масло подсолнечное – 1-2 ст. л.

Перец черный – 1/2 ч. л.

Перец красный – 1/2 ч. л.

Чеснок сухой – 1/2 ч. л.

Вода – 1 стакан (250 мл)

Винный уксус – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Сделайте маринад: налейте в миску воду, добавьте растительное масло, винный уксус, соль, сахар, черный и красный перец, чеснок. Все тщательно перемешайте.

Порежьте филе длинными полосочками и замаринуйте в готовым остром маринаде. Обязательно емкость с мясом накройте крышкой или пищевой пленкой, и оставьте мариноваться на ночь в холодильнике или минимум на 2 часа.

Панировка: отделите белок от желтка, белки взбейте со специями.

Хорошо измельчите к укурузные хлопья, просейте муку.

Достаньте из холодильника готовое мясо, обмокните каждый кусочек сначала в белок со специями, далее – в муку, снова в белок и в хлопья.

Сложите запанированные кусочки мяса во фритюрницу и готовьте. ​​​​​​​

Готовые стрипсы переложите на бумажное полотенце, чтобы весь лишний жир стек. ​​​​​​​

Подавать блюдо лучше всего с любыми соусами на ваш вкус.

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