Куриные зразы с плавленым творожком и отварными яйцами: идеально для обеда
Если у вас в холодильнике есть куриное филе – можно из него приготовить вкусные зразы. Они получатся значительно сытнее традиционных картофельных. Такое блюдо идеально подойдет для обеда.
Идея приготовления сочных куриных образ для обеда опубликована на странице фудблогерки Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Обязательно добавьте натертый сыр - фарш будет более нежным.
Ингредиенты:
- куриное филе – 800 г
- яйца вареные – 4 шт.
- плавленый сырок – 2 шт.
- сливки (18-33%) – 100 мл.
- специи: соль, перец, карри – по вкусу,
- мука
- масло
Способ приготовления:
1. Филе перекрутите на мясорубке, можно использовать готовый куриный фарш.
2. Добавить сливки и специи, перемешать.
3. Добавить потертые вареные яйца и слегка подмороженные плавленые сырки.
4. Перемешать до однородности и дать немного постоять в холодильнике.
5. Влажными руками или в перчатках (фарш довольно тяжелый в работе), сформировать продолговатые котлетки.
6. Хорошо обвалять в муке, выложить на доску. Лучше формировать и сразу выкладывать жариться – остальной фарш держать в холодильнике.
7. Обжаривать на достаточном количестве растительного масла в разогретой сковороде на небольшом огне 5 минут.
8. Перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и жарить еще 5 минут.
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