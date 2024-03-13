Если у вас в холодильнике есть куриное филе – можно из него приготовить вкусные зразы. Они получатся значительно сытнее традиционных картофельных. Такое блюдо идеально подойдет для обеда.

Идея приготовления сочных куриных образ для обеда опубликована на странице фудблогерки Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Обязательно добавьте натертый сыр - фарш будет более нежным.

Ингредиенты:

куриное филе – 800 г

Видео дня

яйца вареные – 4 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

сливки (18-33%) – 100 мл.

специи: соль, перец, карри – по вкусу,

мука

масло

Способ приготовления:

1. Филе перекрутите на мясорубке, можно использовать готовый куриный фарш.

2. Добавить сливки и специи, перемешать.

3. Добавить потертые вареные яйца и слегка подмороженные плавленые сырки.

4. Перемешать до однородности и дать немного постоять в холодильнике.

5. Влажными руками или в перчатках (фарш довольно тяжелый в работе), сформировать продолговатые котлетки.

6. Хорошо обвалять в муке, выложить на доску. Лучше формировать и сразу выкладывать жариться – остальной фарш держать в холодильнике.

7. Обжаривать на достаточном количестве растительного масла в разогретой сковороде на небольшом огне 5 минут.

8. Перевернуть на другую сторону, накрыть крышкой и жарить еще 5 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: