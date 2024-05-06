Куриный шашлык, который точно получится сочным: заверните кусочки в бекон
Несмотря на то, что куриное мясо достаточно сухое, оно идеально подходит для приготовления шашлыка. Все, что нужно сделать – завернуть кусочки в полоски бекона. Он отдаст достаточно жира, и мясо будет достаточно сочным и очень мягким.
Идея приготовления сочного куриного шашлыка в духовке опубликована на странице фудблогера Людмилы Ковтун (kovtun1938) в Instagram. Если на улице дождь – блюдо можно приготовить в духовке.
Ингредиенты:
- филе курицы – 2 шт.
- бекон – 2 пачки (по 6 полосок)
- соевый соус – 3-5 ст.л.
- приправа к мясу и смесь зелени (лук, укроп, петрушка) – по вкусу
- копченая паприка и гранулированный чеснок – по вкусу.
- острый чили соус – 1-2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Разрезать филе курицы на половину, а затем каждую часть на три полоски.
2. Положить в посуду и залить маринадом: соевым соусом, острым соусом, добавить приправы), перемешать и оставить промариноваться 10-15 минут.
3. Далее на бекон выложить мясо, свернуть в рулет и нанизать на шпажку.
4. Положить шпажки на противень, застеленный пергаментом, сверху еще смазать кетчупом с соевым соусом.
5. Поставить выпекаться при температуре 250 градусов 30 минут.
6. Готовый шашлык посыпать луком и зеленью.
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