Куриный шашлык в беконе: готовим летнее блюдо в духовке
С наступлением тепла люби стремятся уехать на природу и устроить там пикник. Но далеко не у всех есть такая возможность. Поэтому нужно держать на вооружении рецепты приготовления мяса, в результате которых получается блюдо, ничем не хуже того, что было сделано на природе.
Рецептом приготування курячого шашлику у духовці поділилась фудблогер з ніком cook_julija_simonchukю В Instagram вона розповіла, що цю страву можна зробити соковитою завдяки додаванню бекону.
Ингредиенты
- Филе курицы – 2 шт
- Бекон – 6 лент
- Соевый соус – 3-5 ст.л.
- Приправа к мясу
- Сушеная зелень
- Копченая паприка
- Гранулированный чеснок
- Соус чили острый – 1-2 ст.л.
Способ приготовления
1.Разрезаем филе курицы на половину, а затем каждую часть еще на три.
2. Готовим маринад, совмещая соевый соус, приправы и соус чили.
3. Складываем курицу в глубокую емкость и заливаем маринадом. Хорошо перемешиваем и оставляем на 10-15 минут.
4. Далее на бекон выкладываем мясо, заворачиваем в рулет и нанизываем на шпажки по 3 шт. на каждую.
5. Выкладываем шашлык на застеленный пергаментом противень и смазываем кетчупом с соевым соусом.
6. Отправляем выпекаться в течение 30 минут при 250 градусах.
7. Готовое блюдо присыпаем зеленым луком.
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