Вкусный куриный шашлык: какой фокус поможет сделать его сочным

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Вкусный куриный шашлык: какой фокус поможет сделать его сочным

Куриный шашлык в беконе – это невероятно нежное и вкусное блюдо на мангале. Независимо от того, что курятина считается достаточно сухим мясом, блюдо получается очень сочным за счет использования бекона.

Видео дня

Как приготовить куриный шашлык в беконе в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он также показал правильно замариновать курятину.

Вкусный куриный шашлык: какой фокус поможет сделать его сочным

Ингредиенты

  • Филе куриного бедра – 1 кг
  • Бекон – 600-700 гр
  • Лук – 3 шт
  • Розмарин – 2 веточки
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Филе отбить. Лук нарезать пол кольцами, розмарин измельчить и добавить в мясо. Посолить, поперчить и мариновать 1 час.

Вкусный куриный шашлык: какой фокус поможет сделать его сочным

2. На пищевую пленку выкладываем бекон и заворачиваем в него по 2 филе. С помощью плёнки формируем рулеты.

Вкусный куриный шашлык: какой фокус поможет сделать его сочным

3. Готовые рулетики нанизываем на шампуры и аккуратно разрезаем как на видео.

Вкусный куриный шашлык: какой фокус поможет сделать его сочным

4. Готовим на угле к золотистой корочке, примерно 20 мин.

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