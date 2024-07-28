Вкусный куриный шашлык: какой фокус поможет сделать его сочным
Куриный шашлык в беконе – это невероятно нежное и вкусное блюдо на мангале. Независимо от того, что курятина считается достаточно сухим мясом, блюдо получается очень сочным за счет использования бекона.
Как приготовить куриный шашлык в беконе в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он также показал правильно замариновать курятину.
Ингредиенты
- Филе куриного бедра – 1 кг
- Бекон – 600-700 гр
- Лук – 3 шт
- Розмарин – 2 веточки
- Соль – 1 ч.л.
- Перец – ½ ч.л.
Способ приготовления
1. Филе отбить. Лук нарезать пол кольцами, розмарин измельчить и добавить в мясо. Посолить, поперчить и мариновать 1 час.
2. На пищевую пленку выкладываем бекон и заворачиваем в него по 2 филе. С помощью плёнки формируем рулеты.
3. Готовые рулетики нанизываем на шампуры и аккуратно разрезаем как на видео.
4. Готовим на угле к золотистой корочке, примерно 20 мин.
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