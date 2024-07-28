Куриный шашлык в беконе – это невероятно нежное и вкусное блюдо на мангале. Независимо от того, что курятина считается достаточно сухим мясом, блюдо получается очень сочным за счет использования бекона.

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Как приготовить куриный шашлык в беконе в Instagram рассказал шеф-повар Эктор Хименес-Браво. Он также показал правильно замариновать курятину.

Ингредиенты

Филе куриного бедра – 1 кг

Бекон – 600-700 гр

Лук – 3 шт

Розмарин – 2 веточки

Соль – 1 ч.л.

Перец – ½ ч.л.

Способ приготовления

1. Филе отбить. Лук нарезать пол кольцами, розмарин измельчить и добавить в мясо. Посолить, поперчить и мариновать 1 час.

2. На пищевую пленку выкладываем бекон и заворачиваем в него по 2 филе. С помощью плёнки формируем рулеты.

3. Готовые рулетики нанизываем на шампуры и аккуратно разрезаем как на видео.

4. Готовим на угле к золотистой корочке, примерно 20 мин.

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