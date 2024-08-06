Домашний шашлык лучше всего готовить из свинины и куриного мяса. Очень важно еще – сделать хороший маринад, от которого и зависит вкус и мягкость мяса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении куриного шашлыка, который готовится всего 12 минут.

Ингредиенты:

2 куриных филе

1 луковица

4 кольца ананаса

130 гр. греческого йогурта

1 ст.л. карри

0,5 ч.л. молотого кориандра

0,5 ч.л. хмели-сунели

сухой чеснок/соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте мясо и овощи.

2. Смешайте нарезанные кусочками куриное филе, лук, ананас, добавьте греческий йогурт и специи. Накройте и поставьте мариноваться в холодильник на 20 минут.

2. Запекайте мясо всего 12 минут в мультипечи при 180 градусах, переворачиваем и жарим еще 7 минут с другой стороны.

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