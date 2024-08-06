Куриный шашлык за 12 минут: идеально для быстрого и сытного перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Куриный шашлык за 12 минут: идеально для быстрого и сытного перекуса

Домашний шашлык лучше всего готовить из свинины и куриного мяса. Очень важно еще – сделать хороший маринад, от которого и зависит вкус и мягкость мяса.

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Шашлык в мультипечи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении куриного шашлыка, который готовится всего 12 минут. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты: 

  • 2 куриных филе
  • 1 луковица
  • 4 кольца ананаса
  • 130 гр. греческого йогурта
  • 1 ст.л. карри
  • 0,5 ч.л. молотого кориандра
  • 0,5 ч.л. хмели-сунели
  • сухой чеснок/соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Порежьте мясо и овощи.

Ингредиенты для блюда

2. Смешайте нарезанные кусочками куриное филе, лук, ананас, добавьте греческий йогурт и специи. Накройте и поставьте мариноваться в холодильник на 20 минут. 

Приготовление шашлыка

2. Запекайте мясо всего 12 минут в мультипечи при 180 градусах, переворачиваем и жарим еще 7 минут с другой стороны.

Готовый шашлык

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