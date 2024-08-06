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Куриный шашлык за 12 минут: идеально для быстрого и сытного перекуса
Домашний шашлык лучше всего готовить из свинины и куриного мяса. Очень важно еще – сделать хороший маринад, от которого и зависит вкус и мягкость мяса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и простого в приготовлении куриного шашлыка, который готовится всего 12 минут.
Ингредиенты:
- 2 куриных филе
- 1 луковица
- 4 кольца ананаса
- 130 гр. греческого йогурта
- 1 ст.л. карри
- 0,5 ч.л. молотого кориандра
- 0,5 ч.л. хмели-сунели
- сухой чеснок/соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо и овощи.
2. Смешайте нарезанные кусочками куриное филе, лук, ананас, добавьте греческий йогурт и специи. Накройте и поставьте мариноваться в холодильник на 20 минут.
2. Запекайте мясо всего 12 минут в мультипечи при 180 градусах, переворачиваем и жарим еще 7 минут с другой стороны.
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