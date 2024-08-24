Для того, чтобы классический куриный суп был вкуснее и сытнее, в блюдо нужно добавить несколько простых ингредиентов. Речь идет о чечевице, булгуре. Также положите несколько сезонных овощей.

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Идея приготовления куриного супа с чечевицей и булгуром опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

куриные голени – 4 шт.

вода – 2-2,5 л

чеснок – 4 зубчика

лук средний – 1 шт.

перец чили – 0,5 стручка

помидоры – 500 г

красный болгарский перец – 1 шт.

булгур – 100 г

чечевица – 100 г

соль и перец – по вкусу

растительное масло для жарки

порезанная петрушка для подачи

Способ приготовления:

1. Куриные голени залить водой и варить бульон в час.

2. Когда появится пена, необходимо убрать.

3. Из уже готового бульона вынуть голени.

4. Разделить мясо на небольшие кусочки.

5. Мелким кубиком нарезать чеснок, лук и перец чили.

6. Помидоры и перец порезать средним кубиком.

7. В кастрюлю влить небольшое количество растительного масла и обжарить чеснок, лук и чили минут 3-4.

8. Добавить порезанные помидоры, перемешать и тушить на небольшом огне 10 минут.

9. Влить в овощи бульон, довести до кипения и варить 5 минут.

10. Добавить перец, варить еще 5 минут.

11. Добавить в суп хорошо промытые булгур, чечевицу и сваренное мясо.

12. По вкусу всыпать соль и молотый перец и варить на медленном огне 20 минут.

13. При подаче посыпать сверху на суп мелко порезанную свежую петрушку.

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