Куриный суп по-новому: что добавить в блюдо для лучшего вкуса
Для того, чтобы классический куриный суп был вкуснее и сытнее, в блюдо нужно добавить несколько простых ингредиентов. Речь идет о чечевице, булгуре. Также положите несколько сезонных овощей.
Идея приготовления куриного супа с чечевицей и булгуром опубликована на странице фудблогера Екатерины Мовчан (katarina movchan) в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- куриные голени – 4 шт.
- вода – 2-2,5 л
- чеснок – 4 зубчика
- лук средний – 1 шт.
- перец чили – 0,5 стручка
- помидоры – 500 г
- красный болгарский перец – 1 шт.
- булгур – 100 г
- чечевица – 100 г
- соль и перец – по вкусу
- растительное масло для жарки
- порезанная петрушка для подачи
Способ приготовления:
1. Куриные голени залить водой и варить бульон в час.
2. Когда появится пена, необходимо убрать.
3. Из уже готового бульона вынуть голени.
4. Разделить мясо на небольшие кусочки.
5. Мелким кубиком нарезать чеснок, лук и перец чили.
6. Помидоры и перец порезать средним кубиком.
7. В кастрюлю влить небольшое количество растительного масла и обжарить чеснок, лук и чили минут 3-4.
8. Добавить порезанные помидоры, перемешать и тушить на небольшом огне 10 минут.
9. Влить в овощи бульон, довести до кипения и варить 5 минут.
10. Добавить перец, варить еще 5 минут.
11. Добавить в суп хорошо промытые булгур, чечевицу и сваренное мясо.
12. По вкусу всыпать соль и молотый перец и варить на медленном огне 20 минут.
13. При подаче посыпать сверху на суп мелко порезанную свежую петрушку.
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