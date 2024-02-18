"Курица на помолвку" - это легендарное блюдо, которое готовят женщины, когда хотят поскорее выйти замуж. Считается, что курица, приготовленная по этому рецепту настолько вкусна, что она должна стимулировать мужчину сделать женщине вожделенное предложение.

Сара Брайденстайн, профессиональный пекарь и шеф-повар BakingKneads.com в Мичигане в своем интервью Foxnews рассказала, как приготовить курицу для помолвки так, чтобы побудить мужчину наконец-то подарить колечко.

Ингредиенты

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Курица целая – 1 шт

Лимон – 3 шт

Соль

Перец

Розмарин

Тимьян

Петрушка

Способ приготовления

1.Курку натираем солью, перцем и тимьяном.

2. Разогреваем духовку до 220 градусов.

3. Выкладываем в форму для запекания курицу грудкой вниз, сверху выкладываем лимоны, разрезанные пополам, а также розмарин и петрушку. Отправляем в духовку на 15 минут.

4. Уменьшаем температуру духовки до 190 градусов и готовим еще около часа.

5. Проверить готовность курицы можно с помощью термометра. Температура внутри блюда должна составлять около 75 градусов.

6. После завершения дайте курильщикам отдохнуть примерно 15 минут перед нарезанием. Это помогает перераспределять соки, обеспечивая влажность курицы.

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