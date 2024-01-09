Курица на соли – это, пожалуй, самый простой рецепт приготовления птицы. Благодаря ему даже начинающий способен сделать вкусное и диетическое блюдо, которое придется по вкусу каждому.

Всего несколько минут на подготовку и время для запекания, и на вашем столе появится красивая и ароматная курочка, которая удивит гостей. Рецептом курицы на соли в Instagram поделилась блогер и детский писатель Юлия Олефир.

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Ингредиенты

Курица целая – 1 шт

Масло

Соль

Любимые специи

Способ приготовления

1. Курицу помыть и разрезать пополам вдоль грудинки.

2. Смазать маслом спинку.

3. Добавить соль, перец и любимые специи.

4. В одноразовый фольгированный контейнер для запекания насыпать много соли. Можно даже целую пачку. Разровнять.

5. Положить курицу на соль и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов. Важно не открывать духовку в течение 1-1,5 часов.

6. Достать курицу примерно через полтора часа.

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