Курица на соли: самый простой рецепт вкусного блюда

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Курица на соли: самый простой рецепт вкусного блюда

Курица на соли – это, пожалуй, самый простой рецепт приготовления птицы. Благодаря ему даже начинающий способен сделать вкусное и диетическое блюдо, которое придется по вкусу каждому.

Всего несколько минут на подготовку и время для запекания, и на вашем столе появится красивая и ароматная курочка, которая удивит гостей. Рецептом курицы на соли в Instagram поделилась блогер и детский писатель Юлия Олефир.

Курица на соли: самый простой рецепт вкусного блюда
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Ингредиенты

  • Курица целая – 1 шт
  • Масло
  • Соль
  • Любимые специи

Способ приготовления

1. Курицу помыть и разрезать пополам вдоль грудинки.

Курица на соли: самый простой рецепт вкусного блюда

2. Смазать маслом спинку.

3. Добавить соль, перец и любимые специи.

Курица на соли: самый простой рецепт вкусного блюда

4. В одноразовый фольгированный контейнер для запекания насыпать много соли. Можно даже целую пачку. Разровнять.

Курица на соли: самый простой рецепт вкусного блюда

5. Положить курицу на соль и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов. Важно не открывать духовку в течение 1-1,5 часов.

6. Достать курицу примерно через полтора часа.

Курица на соли: самый простой рецепт вкусного блюда

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