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Ужин по-китайски: рецепт курицы в апельсиновом соусе от судьи "МастерШеф"

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Азиатская еда – не так сложна в приготовлении, как это может показаться на первый взгляд. В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем делиться максимально простыми блюдами, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.

Сегодня рассказываем, как приготовить китайское национальное блюдо курицу в апельсиновом соусе. Рецептом на своей страничке в Instagram поделился известный шеф-повар и судья телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).

"Меня восхищает то, как люди, живущие в разных точках мира, умеют адаптировать национальные блюда под кухню той страны, в которой они находятся. Это очень популярная практика. Поэтому я сегодня решил поделиться классным рецептом китайского национального блюда, которое они адаптировали под Северную Америку", – написал под рецептом Эктор.

Понадобится:

  • филе куриного бедра (без кожи) – 900 г

  • мука – 335 г

  • газированная вода – 2 стакана

  • измельченный чеснок – 1/2 ч. л.

  • свежий измельченный имбирь – 1/2 ч. л.

  • зеленый лук – 2-3 пера

  • репчатый лук – 1/2 шт.

  • устричный соус – 118 мл

  • сахар – 95 г

  • апельсиновый фреш – 90 мл

  • рисовый уксус – 90 мл

  • крахмал – 1 ст.л.

  • соевый соус – 2 ст. л.

  • соус хойсин – 1 ст. л.

  • паприка – 1/2 ч. л.

  • соль – щепотка

  • растительное масло – 1 л (для фритюра)

  • рис – 200 г

  • брокколи – 300 г

Как готовить:

  1. Крахмал смешать с рисовым уксусом до однородной массы.

  2. В сотейнике смешать апельсиновый фреш, сахар, соевый соус, устричный соус, хойсин, крахмал с уксусом и паприку. Довести до кипения, отставить.

  3. Добавить к курице щепотку муки. Остальную муку смешать с газированной водой до состояния кляра.

  4. Разогреть масло таким образом, чтобы получился фритюр.

  5. Курицу нарезать кубиками по 4 см, обвалять в кляре и обжарить во фритюре.

  6. На разогретую сковороду добавить оливковое масло, чеснок, имбирь, обжаренную курицу, нарезанный кубиками репчатый лук и зеленый лук, нарезанный косо на 3-4 части. Залить все готовым соусом. Протушить все вместе минут десять.

  7. Приготовить брокколи на пару. Отварить рис.

  8. Выложить на тарелку рис, сверху курицу в апельсиновом соусе и брокколи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что 49-летний Эктор Хименес-Браво в подростковом возрасте три раза пытался покончить с собой, поскольку сильно переживал из-за давления семьи

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Рецепты
Персона
Эктор Хименес-Браво
Тег
рецепт дня
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