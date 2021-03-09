Ужин по-китайски: рецепт курицы в апельсиновом соусе от судьи "МастерШеф"

Азиатская еда – не так сложна в приготовлении, как это может показаться на первый взгляд. В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем делиться максимально простыми блюдами, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.
Сегодня рассказываем, как приготовить китайское национальное блюдо курицу в апельсиновом соусе. Рецептом на своей страничке в Instagram поделился известный шеф-повар и судья телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).
"Меня восхищает то, как люди, живущие в разных точках мира, умеют адаптировать национальные блюда под кухню той страны, в которой они находятся. Это очень популярная практика. Поэтому я сегодня решил поделиться классным рецептом китайского национального блюда, которое они адаптировали под Северную Америку", – написал под рецептом Эктор.
Понадобится:
филе куриного бедра (без кожи) – 900 г
мука – 335 г
газированная вода – 2 стакана
измельченный чеснок – 1/2 ч. л.
свежий измельченный имбирь – 1/2 ч. л.
зеленый лук – 2-3 пера
репчатый лук – 1/2 шт.
устричный соус – 118 мл
сахар – 95 г
апельсиновый фреш – 90 мл
рисовый уксус – 90 мл
крахмал – 1 ст.л.
соевый соус – 2 ст. л.
соус хойсин – 1 ст. л.
паприка – 1/2 ч. л.
соль – щепотка
растительное масло – 1 л (для фритюра)
рис – 200 г
брокколи – 300 г
Как готовить:
Крахмал смешать с рисовым уксусом до однородной массы.
В сотейнике смешать апельсиновый фреш, сахар, соевый соус, устричный соус, хойсин, крахмал с уксусом и паприку. Довести до кипения, отставить.
Добавить к курице щепотку муки. Остальную муку смешать с газированной водой до состояния кляра.
Разогреть масло таким образом, чтобы получился фритюр.
Курицу нарезать кубиками по 4 см, обвалять в кляре и обжарить во фритюре.
На разогретую сковороду добавить оливковое масло, чеснок, имбирь, обжаренную курицу, нарезанный кубиками репчатый лук и зеленый лук, нарезанный косо на 3-4 части. Залить все готовым соусом. Протушить все вместе минут десять.
Приготовить брокколи на пару. Отварить рис.
Выложить на тарелку рис, сверху курицу в апельсиновом соусе и брокколи.
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