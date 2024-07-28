Курица в кисло-сладком соусе: блюдо, удивляющее своей уникальностью
Нежная курочка в кисло-сладком соусе, приготовленная по этому рецепту, не оставит равнодушным ни одного человека. Она получается невероятно нежная, ароматная и сочная.
Фудблогер с ником katia_cooking_ в Instagram рассказала, как правильно готовить это блюдо. Она заявляет, что данный рецепт является уникальным и найти его где-нибудь не получится.
Ингредиенты
- Куриное филе – 2 шт
- Масло
Ингредиенты для маринада
- Яйцо – 1 шт
- Крахмал – 2 ст.л.
- Соль
- Соевый соус – 3 ст.л.
Ингредиенты для заправки
- Кетчуп – 5 ст.л.
- Уксус – 3 ст.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Соевый соус – 4 ст.л.
- Вода – 15 ст.л.
Способ приготовления
1.Курочку нарезать небольшими полосками.
2. Для маринада совмещаем все ингредиенты, перемешиваем с курочкой и оставляем на 10 мин.
3. Готовим заправку. Сочетаем все ингредиенты для заправки и тщательно перемешиваем. Разогреваем растение масло и обжариваем курочку примерно 3 минуты.
4. На сухую сковороду выливаем заправку включаем средний огонь, как только появились первые пузырьки, добавляем курочку постоянно помешивая жарим минут 5-8.
5. Подаем с зеленым лучком и кунжутом.
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