Курица в медовом соусе с инжиром для сытного обеда: делимся секретами хрустящей корочки
Если вы хотите очень вкусное и сытное блюдо для обеда, выбирайте куриное мясо. Ведь оно очень быстро готовится, а также в нему подходят практически все соусы и оно идеально сосчитается с картофелем, овощами.
Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной курицы в медовом соусе с имбирем и инжиром, которая получится с идеальной хрустящей корочкой.
Стоит отметить, что именно благодаря меду мясо будет с красивой и хрустящей корочкой.
Ингредиенты:
курица домашняя молодая примерно – 1,2 кг
инжир – 3 шт.
мед – 1 ст. л.
соевый соус – 2 ст. л.
соль – по вкусу
орегано, чили – по вкусу
Способ приготовления:
1. Курицу хорошо помойте.
2. Помойте инжир, разрежьте, переложите в блендер, добавьте мед, соль, соевый соус, орегано, чили, все перебейте до однородности.
3. Готовой смесью смажьте курицу внутри и снаружи, оставьте ее на 30 минут, чтобы хорошо промариновалась.
4. Поставьте курицу в разогретую духовку до 180 С на 1 час, после еще на 10 минут при 220 С.
Как гарнир, вы с легкостью сможете приготовить например, кабачки в кляре по рецепту Елены Ермоленко, которым она поделилась в Instagram
Ингредиенты:
кабачки – 2 шт.
яйца – 1 шт.
панировочные сухари – 2 ст. л.
тертый пармезан –
3-4 ст. л.
Соус:
сметана – 3 ст. л.
чеснок – 2 зуб.
зелень любая – пучок
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, разрежьте пополам, потом крупной соломкой.
2. Яйцо взбейте и залейте им кабачки, перемешайте.
3. Добавьте панировочные сухари и пармезан, все хорошо перемешайте и выложите на противень.
4. Поставьте в духовку на 20 минут при 220 С.
Подать готовое блюдо лучше всего горячим со сметанным соусом.
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