Курица в медовом соусе с инжиром для сытного обеда: делимся секретами хрустящей корочки

Если вы хотите очень вкусное и сытное блюдо для обеда, выбирайте куриное мясо. Ведь оно очень быстро готовится, а также в нему подходят практически все соусы и оно идеально сосчитается с картофелем, овощами.

Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной курицы в медовом соусе с имбирем и инжиром, которая получится с идеальной хрустящей корочкой.

Стоит отметить, что именно благодаря меду мясо будет с красивой и хрустящей корочкой.

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Ингредиенты:

курица домашняя молодая примерно – 1,2 кг

инжир – 3 шт.

мед – 1 ст. л.

соевый соус – 2 ст. л.

соль – по вкусу

орегано, чили – по вкусу

Способ приготовления:

1. Курицу хорошо помойте.

2. Помойте инжир, разрежьте, переложите в блендер, добавьте мед, соль, соевый соус, орегано, чили, все перебейте до однородности.

3. Готовой смесью смажьте курицу внутри и снаружи, оставьте ее на 30 минут, чтобы хорошо промариновалась.

4. Поставьте курицу в разогретую духовку до 180 С на 1 час, после еще на 10 минут при 220 С.

Как гарнир, вы с легкостью сможете приготовить например, кабачки в кляре по рецепту Елены Ермоленко, которым она поделилась в Instagram

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.

яйца – 1 шт.

панировочные сухари – 2 ст. л.

тертый пармезан – 3-4 ст. л.

​​​​​​​Соус:

сметана – 3 ст. л.

чеснок – 2 зуб. ​​​​​​​

​​​​​​​зелень любая – пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, разрежьте пополам, потом крупной соломкой.

2. Яйцо взбейте и залейте им кабачки, перемешайте.

3. Добавьте панировочные сухари и пармезан, все хорошо перемешайте и выложите на противень.

4. Поставьте в духовку на 20 минут при 220 С.

Подать готовое блюдо лучше всего горячим со сметанным соусом.

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