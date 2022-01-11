Курица в медовом соусе с инжиром для сытного обеда: делимся секретами хрустящей корочки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Запеченная курица с инжиром

Если вы хотите очень вкусное и сытное блюдо для обеда, выбирайте куриное мясо. Ведь оно очень быстро готовится, а также в нему подходят практически все соусы и оно идеально сосчитается с картофелем, овощами.

Фудблогер Елена Ермоленко поделилась в Instagram рецептом вкусной запеченной курицы в медовом соусе с имбирем и инжиром, которая получится с идеальной хрустящей корочкой.

Рецепт курицы

Стоит отметить, что именно благодаря меду мясо будет с красивой и хрустящей корочкой.

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Ингредиенты:

  • курица домашняя молодая примерно – 1,2 кг

Домашняя курица

  • инжир – 3 шт.

  • мед – 1 ст. л.

Мед придаст невероятный вкус мясу

  • соевый соус – 2 ст. л.

  • соль – по вкусу

  • орегано, чили – по вкусу

Способ приготовления:

1. Курицу хорошо помойте.

Приготовление курицы

2. Помойте инжир, разрежьте, переложите в блендер, добавьте мед, соль, соевый соус, орегано, чили, все перебейте до однородности.

Спелый инжир

3. Готовой смесью смажьте курицу внутри и снаружи, оставьте ее на 30 минут, чтобы хорошо промариновалась.

Соус для маринада

4. Поставьте курицу в разогретую духовку до 180 С на 1 час, после еще на 10 минут при 220 С.

Как приготовить сочную курицу с румяной корочкой

Как гарнир, вы с легкостью сможете приготовить например, кабачки в кляре по рецепту Елены Ермоленко, которым она поделилась в Instagram

Кабачки в кляре

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.

  • яйца – 1 шт.

Свежие кабачки

  • панировочные сухари – 2 ст. л.

  • тертый пармезан –

    3-4 ст. л.

​​​​​​​Соус:

  • сметана – 3 ст. л.

  • чеснок – 2 зуб.

    ​​​​​​​

Чеснок для соуса

  • ​​​​​​​зелень любая – пучок

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, разрежьте пополам, потом крупной соломкой.

2. Яйцо взбейте и залейте им кабачки, перемешайте.

Как приготовить вкусные кабачки в кляре

3. Добавьте панировочные сухари и пармезан, все хорошо перемешайте и выложите на противень.

4. Поставьте в духовку на 20 минут при 220 С.

Укроп для соуса

Подать готовое блюдо лучше всего горячим со сметанным соусом.

Как выбрать качественную и натуральную сметану

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