Рождество – один из самых главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Главными кулинарным символом праздника является кутья, рождественский калач, узвар. А на Святвечер на столе должны быть обязательно 12 постных блюд.

Кулинар Александр Громлюк поделился в Instagram рецептом оригинальной кутьи со специями, мятой, соком и цедрой цитрусовых.

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Ингредиенты:

Отварная пшеница – 400 г

Отварной рис (басмати) – 100 г

Курага – 50 г

Мак – 2 ст. л.

Изюм – 20 г

Курага – 50 г

Мята – несколько листочков

Орехи – 15 г

Специи ароматные желательно масала – по вкусу

Цедра апельсина и лимона – по вкусу

Сливочное масло – 30 г

Медового сиропа – 50 г

Способ приготовления:

1. Отварите рис и пшеницу отдельно. После смешайте их.

2. Изюм залейте кипятком и оставьте на несколько минут.

3. Нарежьте маленьким кубиком курагу и орехи. Мяту порежьте или порвите на мелкие кусочки.

4. Медовый сироп: разведите 1/3 меда в теплой воде и охладите. Можно использовать как заменитель сахарного сиропа.

5. Соберите кутью: в миску с готовыми крупами добавьте сливочное масло, изюм и перетертый мак, курагу, орехи, мяту.

6. Заправьте специями по вкусу, добавьте апельсиновую цедру и немного сока, затем добавьте медовый сироп и все хорошо перемешайте и оставьте на 1,5-2 часа в прохладном месте.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие 12 постных блюд нужно обязательно приготовить на Святвечер.