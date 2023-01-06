Кутья на Рождество: что добавить в блюдо для необычного и оригинального вкуса
Рождество – один из самых главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Главными кулинарным символом праздника является кутья, рождественский калач, узвар. А на Святвечер на столе должны быть обязательно 12 постных блюд.
Кулинар Александр Громлюк поделился в Instagram рецептом оригинальной кутьи со специями, мятой, соком и цедрой цитрусовых.
Ингредиенты:
- Отварная пшеница – 400 г
- Отварной рис (басмати) – 100 г
- Курага – 50 г
- Мак – 2 ст. л.
- Изюм – 20 г
- Курага – 50 г
- Мята – несколько листочков
- Орехи – 15 г
- Специи ароматные желательно масала – по вкусу
- Цедра апельсина и лимона – по вкусу
- Сливочное масло – 30 г
- Медового сиропа – 50 г
Способ приготовления:
1. Отварите рис и пшеницу отдельно. После смешайте их.
2. Изюм залейте кипятком и оставьте на несколько минут.
3. Нарежьте маленьким кубиком курагу и орехи. Мяту порежьте или порвите на мелкие кусочки.
4. Медовый сироп: разведите 1/3 меда в теплой воде и охладите. Можно использовать как заменитель сахарного сиропа.
5. Соберите кутью: в миску с готовыми крупами добавьте сливочное масло, изюм и перетертый мак, курагу, орехи, мяту.
6. Заправьте специями по вкусу, добавьте апельсиновую цедру и немного сока, затем добавьте медовый сироп и все хорошо перемешайте и оставьте на 1,5-2 часа в прохладном месте.
Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие 12 постных блюд нужно обязательно приготовить на Святвечер.