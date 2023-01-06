Кутья на Рождество: что добавить в блюдо для необычного и оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт кутьи

Рождество – один из самых главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. Главными кулинарным символом праздника является кутья, рождественский калач, узвар. А на Святвечер на столе должны быть обязательно 12 постных блюд. 

Из чего приготовить кутью

Кулинар Александр Громлюк поделился в Instagram рецептом оригинальной кутьи со специями, мятой, соком и цедрой цитрусовых. 

Рецепт кутьи
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Ингредиенты:

  • Отварная пшеница – 400 г
  • Отварной рис (басмати) – 100 г
  • Курага – 50 г
  • Мак – 2 ст. л.
  • Изюм – 20 г
  • Курага – 50 г
  • Мята – несколько листочков
  • Орехи – 15 г
  • Специи ароматные желательно масала – по вкусу
  • Цедра апельсина и лимона – по вкусу
  • Сливочное масло – 30 г
  • Медового сиропа – 50 г

Способ приготовления:

1. Отварите рис и пшеницу отдельно. После смешайте их.

Как правильно приготовить кутью

2. Изюм залейте кипятком и оставьте на несколько минут.  

3. Нарежьте маленьким кубиком курагу и орехи. Мяту порежьте или порвите на мелкие кусочки. 

Рождественская кутья с сухофруктами, орехами, маком и медом

4. Медовый сироп: разведите 1/3 меда в теплой воде и охладите. Можно использовать как заменитель сахарного сиропа.

5. Соберите кутью: в миску с готовыми крупами добавьте сливочное масло, изюм и перетертый мак, курагу, орехи, мяту. 

Кутья с маком

6. Заправьте специями по вкусу, добавьте апельсиновую цедру и немного сока, затем добавьте медовый сироп и все хорошо перемешайте и оставьте на 1,5-2 часа в прохладном месте.

Готовая кутья

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие 12 постных блюд нужно обязательно приготовить на Святвечер. 

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