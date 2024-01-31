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Квашеная капуста без моркови, но с секретным ингредиентом
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КВАШЕНАЯ КАПУСТА без моркови.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Капуста зимних сортов 3 кг.
Сахар 1 ст.л
соль 1 ст ложка
Лавровый лист 3-4 листочка
Перец душистый 9 горошинок
Перец черный горошек 10 шт.
Секрет ШЕФА: перец чили порезать тоненько.
Хорошо помните капусту, не переусердствуйте, вложите плотно в ведерко и накройте с меньшим диаметром тарелкой и под тяжелую банку с водой
Оставить на 2-3 дня, и в холодильник, приятного аппетита.
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