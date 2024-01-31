Квашеная капуста без моркови, но с секретным ингредиентом

КВАШЕНАЯ КАПУСТА без моркови.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Капуста зимних сортов 3 кг.

Сахар 1 ст.л

соль 1 ст ложка

Лавровый лист 3-4 листочка

Перец душистый 9 горошинок

Перец черный горошек 10 шт.

Секрет ШЕФА: перец чили порезать тоненько.

Хорошо помните капусту, не переусердствуйте, вложите плотно в ведерко и накройте с меньшим диаметром тарелкой и под тяжелую банку с водой

Оставить на 2-3 дня, и в холодильник, приятного аппетита.