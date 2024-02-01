Капусту можно квасить с морковью, свеклой и даже яблоками. Чтобы квашеная капуста не имела плохой запах, ее нужно правильно готовить.

Кулинар Алик Мкртчян поделился в Instagram рецептом маринованной капусты со свеклой, со специями и черным перцем.

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Ингредиенты:

капуста – 3 кг

свекла – 0,5 кг

головка чеснока – 1 шт.

листья сельдерея или укроп свежий – 100 г

острый перец – 2 шт.

вода – 2 л

соль – 100 г

черный перец горошком – 10 шт.

лавр – 3 шт.

перец душистый горошком – 10 шт.

Способ приготовления:

1. Нарежьте капусту большими кусками. Свекла – кружочками.

2. Уложите слоями, пересыпая специями.

3. Доведите до кипения рассол, залейте капусту и оставьте под гнетом в тепле на 3 дня.

4. После перенесите капусту в прохладное место на 2 дня.

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