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Квашеная капуста по-грузински со свеклой: рецепт закуски от Алика Мкртчяна
Капусту можно квасить с морковью, свеклой и даже яблоками. Чтобы квашеная капуста не имела плохой запах, ее нужно правильно готовить.
Кулинар Алик Мкртчян поделился в Instagram рецептом маринованной капусты со свеклой, со специями и черным перцем.
Ингредиенты:
- капуста – 3 кг
- свекла – 0,5 кг
- головка чеснока – 1 шт.
- листья сельдерея или укроп свежий – 100 г
- острый перец – 2 шт.
- вода – 2 л
- соль – 100 г
- черный перец горошком – 10 шт.
- лавр – 3 шт.
- перец душистый горошком – 10 шт.
Способ приготовления:
1. Нарежьте капусту большими кусками. Свекла – кружочками.
2. Уложите слоями, пересыпая специями.
3. Доведите до кипения рассол, залейте капусту и оставьте под гнетом в тепле на 3 дня.
4. После перенесите капусту в прохладное место на 2 дня.
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