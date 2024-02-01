Квашеная капуста по-грузински со свеклой: рецепт закуски от Алика Мкртчяна

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Капуста 'Пелюстка'

Капусту можно квасить с морковью, свеклой и даже яблоками. Чтобы квашеная капуста не имела плохой запах, ее нужно правильно готовить. 

Маринованная капуста со свеклой

Кулинар Алик Мкртчян поделился в Instagram рецептом маринованной капусты со свеклой, со специями и черным перцем. 

Рецепт капусты со свеклой
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Ингредиенты: 

  • капуста – 3 кг
  • свекла – 0,5 кг
  • головка чеснока – 1 шт.
  • листья сельдерея или укроп свежий – 100 г
  • острый перец – 2 шт.
  • вода – 2 л
  • соль – 100 г
  • черный перец горошком – 10 шт.
  • лавр – 3 шт.
  • перец душистый горошком – 10 шт. 

Способ приготовления: 

1. Нарежьте капусту большими кусками. Свекла – кружочками.

Свежая капуста

2. Уложите слоями, пересыпая специями.

Как правильно готовить капусту со свеклой

3. Доведите до кипения рассол, залейте капусту и оставьте под гнетом в тепле на 3 дня.

Капуста ''Пелюстка'' быстрого приготовления

4. После перенесите капусту в прохладное место на 2 дня. 

Готовая капуста

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